Allerta Meteo Reggio Calabria, non solo scuole chiuse: il Comune attiva il COC. I consigli alla popolazione

In seguito al bollettino di allertamento della Sala Operativa Regionale della Protezione Civile, che dispone allerta rossa per il rischio di precipitazioni intense fino alle ore 24.00 di martedì 20 gennaio, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), avviando il coordinamento delle attività di monitoraggio e gestione dell’emergenza sul territorio.

“Messaggio di allertamento che prevede un livello di allerta rosso fino alle ore 24 del 20.01.2026. A seguito del messaggio di allertamento livello rosso per possibili precipitazioni intense, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di allerta di colore rosso fino alle ore 24.00 di domani martedì 20 gennaio, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (C.O.C) ed invita i cittadini alla massima prudenza, evitando ogni spostamento non strettamente necessario, evidenziando le norme comportamentali e le raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile:

• non mettersi in viaggio se non strettamente necessario;

• evitare i sottopassi;

• abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’alveo ristrette per cause antropiche;

• nelle aree indicate nel punto precedente raggiungere i piani superiori;

• non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.

La situazione sarà monitorata, costantemente, dal servizio di Protezione civile comunale e dalla Polizia locale.

In seguito alle previsioni meteorologiche, con Ord. Sindacale n. 7 del 19/01/2026, è stata disposta la chiusura per giorno 20 gennaio 2026 delle scuole di ogni ordine e grado (compresi i locali adibiti a palestre scolastiche) e dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia (Nidi D’Infanzia), presenti nel territorio comunale.

Inoltre con Ordinanza Dirigenziale del 19/01/2026 (SETTORE AMBIENTE) è stata disposta la chiusura, a partire dalla data odierna e fino a cessata emergenza, di tutti i parchi pubblici dotati di recinzioni e cancelli per motivi di sicurezza pubblica:

– VILLA COMUNALE “UMBERTO I”;

– PARCO “FEDERICA CACOZZA” (EX “PARCO BOTTEGHELLE”, VIALE CALABRIA);

– “PARCO DELLE VITTORIE” (PARCO URBANO VIA DELLE VITTORIE).

CLICCA QUI per l’Ordinanza Sindacale n. 7 del 19/01/2026 per la chiusura delle scuole”.