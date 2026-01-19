Allerta meteo Reggio Calabria, modifiche agli autobus: la nota di ATAM

“Allerta meteo 20 gennaio 2026 – ATAM COMUNICA
A seguito dell’allerta meteo di livello ROSSO e in coerenza con quanto disposto dall’Ordinanza Sindacale n. 7 del 19/01/2026, ATAM informa che nella giornata di domani 20 gennaio 2026 il servizio di trasporto pubblico sarà effettuato con orario non scolastico.
Considerato l’invito delle Autorità a evitare gli spostamenti non necessari a tutela della pubblica incolumità, si raccomanda all’utenza di limitare gli spostamenti allo stretto indispensabile.
Per qualunque esigenza relativa ai nostri uffici, i cittadini potranno utilizzare i canali a distanza:
▪️contatti telefonici 0965620121
▪️e-mail customer@atam-rc.it
▪️pagine social ufficiali ATAM
Il personale resta a disposizione per assistenza e informazioni.
Eventuali aggiornamenti sull’evoluzione del servizio saranno comunicati attraverso i nostri canali ufficiali. Grazie per la collaborazione”. E’ quanto comunica l’ufficio stampa di ATAM in occasione dell’allerta meteo diramata per la giornata di domani 20 gennaio 2026 a Reggio Calabria.
