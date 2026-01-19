Allerta Meteo Reggio Calabria, il Prof. Veronese scrive al sindaco: “chiudere le scuole”

“Alla luce dell’ondata di maltempo prevista per le giornate di martedì 20 e mercoledì 21 gennaio 2026, caratterizzata da piogge intense, forti raffiche di vento, mareggiate e rischio idrogeologico, è stata formalmente inviata nella giornata di oggi una lettera al sindaco di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, con la richiesta di chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado”. Il Prof. Simone Antonio Veronese Presidente – Associazione LIFE ha inviato una lettera al sindaco di Reggio Calabria Domenico Battaglia chiedendo la chiusura delle scuole per le giornate di martedì 20 e mercoledì 21 gennaio in vista del forte maltempo che colpirà la città.

“La richiesta nasce dall’analisi dei bollettini ufficiali della Protezione Civile nazionale, trasmessi nelle ultime ore a tutti i Sindaci d’Italia, che delineano un quadro meteorologico particolarmente critico per il territorio calabrese e, in modo specifico, per l’area della provincia di Reggio Calabria, con possibilità di fenomeni temporaleschi intensi, localmente persistenti e potenzialmente evolutivi in nubifragi, accompagnati da vento forte e mare molto mosso”.

“Nella lettera inviata al primo cittadino si sottolinea come tali condizioni possano avere ricadute rilevanti sulla sicurezza urbana, in particolare nelle aree prossime agli edifici scolastici, già esposte al rischio di caduta di rami, tronchi, detriti e allagamenti, oltre alle criticità strutturali note di molte zone della città. Un passaggio centrale della richiesta riguarda inoltre il fatto che le aree maggiormente esposte ai fenomeni più intensi risultano essere la fascia ionica e la fascia tirrenica, nonché i comuni limitrofi e adiacenti a Reggio Calabria, dove non possono escludersi smottamenti, frane e gravi disagi alla viabilità stradale”.

“Da questi territori, ogni mattina, confluiscono verso la città migliaia di studenti e lavoratori della scuola, rendendo gli spostamenti un fattore di rischio concreto, soprattutto in presenza di allerta meteo. Nella missiva si richiama espressamente il ruolo del sindaco quale autorità locale di protezione civile, evidenziando come la stessa Protezione Civile nazionale inviti ad adottare misure preventive e prudenziali, finalizzate alla tutela dell’incolumità pubblica, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione, tra cui bambini e ragazzi”.

La lettera che riportiamo di seguito nell’articolo, è stata inviata nella mattinata odierna. Il Professore Veronese afferma: “resta ora in attesa di un riscontro da parte dell’amministrazione comunale, auspicando una decisione tempestiva e coerente con le indicazioni degli organi nazionali di protezione civile“.

Il testo integrale della lettera inviata dal Professore Veronese

“Al sindaco del Comune di Reggio Calabria Dott. Domenico Battaglia. Oggetto: Richiesta di chiusura degli istituti scolastici a causa dell’allerta meteo per le giornate di martedì 20 e mercoledì 21 gennaio 2026. Egregio Sindaco, con riferimento alla grave perturbazione meteorologica prevista per le giornate di martedì 20 e mercoledì 21 gennaio 2026, che interesserà il territorio del Comune di Reggio Calabria e l’intera provincia, con fenomeni di piogge intense, temporali, forti raffiche di vento e mareggiate, si rappresenta quanto segue”.

“Dalla presa visione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile nazionale, trasmessi nella notte a tutti i Sindaci d’Italia, emerge un quadro meteorologico particolarmente critico, con previsione di fenomeni temporaleschi intensi, localmente persistenti, che potrebbero evolvere in nubifragi, associati a venti di burrasca e condizioni di mare molto mosso, con conseguente rischio idrogeologico e idraulico”.

“Tali condizioni risultano particolarmente pericolose per i contesti urbani, già fragili sotto il profilo infrastrutturale, e in modo specifico per le aree prossime agli edifici scolastici, dove la presenza di alberature, pali, strutture provvisorie e manti stradali ammalorati espone studenti, famiglie e personale scolastico al rischio concreto di caduta di rami, tronchi, detriti e allagamenti improvvisi”.

“Si evidenzia inoltre che, secondo le previsioni meteo e le indicazioni dei sistemi di allertamento, le aree maggiormente esposte ai fenomeni più intensi risultano essere le fasce ionica e tirrenica, nonché i comuni limitrofi e adiacenti alla città di Reggio Calabria, dove non possono escludersi smottamenti, frane, cedimenti del terreno e gravi criticità alla viabilità stradale”.

“È noto, infatti, che ogni mattina la città di Reggio Calabria è interessata da un consistente afflusso di studenti, personale scolastico e lavoratori della scuola provenienti dai comuni della provincia, sia dalla fascia ionica sia da quella tirrenica. In presenza di tali condizioni meteorologiche avverse, gli spostamenti lungo le arterie extraurbane e di collegamento rappresenterebbero un rischio concreto e non accettabile, in particolare per i minori, che devono essere tutelati con il massimo livello di prudenza”.

“Si evidenzia, inoltre, come la stessa Protezione Civile nazionale, nel richiamare i Sindaci alle proprie responsabilità di autorità locale di protezione civile, sottolinei la necessità di adottare tempestivamente misure preventive volte alla tutela dell’incolumità pubblica, in particolare nei confronti delle fasce più vulnerabili della popolazione, tra cui bambini e ragazzi in età scolare”.

“In considerazione di quanto sopra, al fine di prevenire situazioni di pericolo e di consentire le necessarie verifiche e i controlli delle aree potenzialmente a rischio, si chiede formalmente di disporre, per le giornate di martedì 20 e mercoledì 21 gennaio 2026, una ordinanza di chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia nel territorio del Comune di Reggio Calabria sia nell’intero ambito provinciale”.

“Tale misura appare doverosa, prudente e coerente con le indicazioni provenienti dagli organi nazionali competenti e risulta necessaria per preservare l’incolumità degli studenti, del personale scolastico e della cittadinanza tutta, evitando esposizioni a rischi prevedibili derivanti sia dalle avverse condizioni meteorologiche sia dalle criticità della rete viaria extraurbana e provinciale. Confidando nella Sua attenzione e nella Sua sensibilità istituzionale verso la sicurezza pubblica e la prevenzione, si resta in attesa di un tempestivo e positivo riscontro”.