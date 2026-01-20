Allerta Meteo Messina, il sindaco Furci Siculo: “attese onde di 7 metri, siamo preoccupati”

“Il lungomare è completamente allagato, ovviamente è interdetto e noi continuiamo a monitorarlo. La situazione, però, sta peggiorando. Il picco del maltempo è previsto nelle prossime ore, sono attese anche forti precipitazioni. Per questa ragione rinnovo il mio appello alla popolazione a rimanere a casa per non creare ulteriori rischi anche a chi sta lavorando sul campo per garantire la sicurezza di tutti”. E’ qunato ha affermato Matteo Francilia, sindaco di Furci Siculo, nel Messinese.

“Nelle prossime ore le onde potrebbero raggiungere anche i sette metri di altezza, siamo molto preoccupati ma abbiamo messo in campo tutte le misure necessarie. Continueremo a monitorare la situazione, ma chiedo la massima collaborazione ai miei concittadini”, conclude il primo cittadino.