Allerta Meteo Messina: il ciclone Harry devasta Furci Siculo, distrutto il Lungomare | VIDEO

Situazione drammatica in provincia di Messina a causa del maltempo che ha messo in ginocchio tantissimi comuni. A Furci Siculo, così come in molti comuni della fascia Jonica, il lungomare è stato devastato in diverse zone con il crollo del muro di contenimento, del marciapiede e della sede stradale. “Purtroppo il bastione del lungomare ha ceduto in vari punti, ciò che conta è che i nostri cittadini sono tutti in sicurezza, nonostante i gravi disagi e danni in varie abitazioni e attività commerciali”, è quanto afferma il sindaco Matteo Francilia.

“Abbiamo verificato casa per casa e continuiamo ad essere a disposizione di tutti! La priorità è ovviamente l’incolumità dei cittadini”, conclude il primo cittadino.