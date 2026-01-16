Allerta Meteo Messina, grande preoccupazione per lunedì e martedì: gli esperti si riuniscono per fronteggiare l’emergenza

Si è svolta ieri, giovedì 15 gennaio, a Palazzo Zanca, negli uffici dell’Assessorato alla Protezione Civile, una riunione tecnica convocata dall’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli con i componenti del Comitato Comunale di Protezione Civile, al fine di fare il punto della situazione alla luce delle previsioni meteorologiche per la prossima settimana, comunicate dall’esperto meteorologo comunale Daniele Ingemi. Le previsioni indicano, per la città di Messina e in particolare per il versante ionico, un evento meteorologico caratterizzato da una tempesta di scirocco con mareggiate di intensità superiore a quelle registrate recentemente lungo la costa fino a Capo Peloro.

Alla riunione hanno preso parte il Dirigente del Servizio Protezione Civile Giuseppe Messina, il Responsabile del Servizio PC I Domenico Aliberti, il Comandante della Polizia Municipale Giovanni Giardina, l’esperto del Sindaco in materia di Protezione Civile Antonio Rizzo, l’esperto per il rischio idrogeologico Sebastiano Monaco, la Coordinatrice dei Presìdi Territoriali dei Geologi Simona Malerba, il referente del Volontariato di Protezione Civile Orazio Puleio, la Coordinatrice del Gruppo Comunale di Protezione Civile Sabrina Palumbo e il segretario del Comitato Giacomo D’Andrea.

Nel corso dell’incontro sono state analizzate le principali criticità che potrebbero manifestarsi lungo la strada litoranea ionica, con particolare attenzione alle aree già classificate a rischio. In tali zone verranno intensificati i controlli attraverso il personale dell’Ufficio Protezione Civile, il Volontariato di Protezione Civile e i Presìdi Territoriali dei Geologi. Anche la Polizia Municipale effettuerà un ulteriore monitoraggio del territorio. Saranno inoltre allertate le imprese di pronto intervento, che verranno attivate in base alle necessità, e verrà verificata la piena funzionalità delle attrezzature di emergenza, in particolare delle pompe idrovore. La popolazione è invitata ad adottare le misure di autoprotezione previste dal Piano Comunale di Protezione Civile per eventi di mareggiata, provvedendo ad allontanare beni e materiali dalle zone esposte a fenomeni di erosione e danneggiamento causati dall’impatto delle onde. Presso la struttura comunale di Protezione Civile sarà attivato, qualora ritenuto necessario e anche in seguito all’eventuale emissione del bollettino di criticità da parte della SORIS – Sala Operativa Regionale, il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), per seguire costantemente l’evoluzione della situazione e coordinare le eventuali operazioni di emergenza sul territorio comunale.

L’Assessore Minutoli richiama infine l’attenzione della cittadinanza: “In vista delle forti mareggiate che potrebbero verificarsi tra lunedì e martedì, invitiamo la popolazione ad adottare tutte le regole comportamentali previste dal Piano di Protezione Civile. È fondamentale evitare la sosta e il transito nelle aree costiere esposte, non avvicinarsi a moli, scogliere e tratti di litorale particolarmente battuti dalle onde e prestare la massima attenzione agli spostamenti. In particolare, trattandosi di eventi marittimi significativi, si raccomanda ai titolari di imbarcazioni di mettere in sicurezza le barche e di rimuovere o fissare adeguatamente qualsiasi materiale che potrebbe essere trascinato in acqua, così come di proteggere beni e strutture nelle zone maggiormente esposte”.