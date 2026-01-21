Allerta Meteo Messina, emergenza a Roccalumera. Il sindaco: “bollettino di guerra” | FOTO

Situazione drammatica in provincia di Messina a causa del maltempo che ha messo in ginocchio tantissimi comuni. “Sembra un bollettino di guerra, siamo senza acqua e senza luce in tanti punti del paese. Il lungomare non sappiamo quanto sia compromesso. In più punti la sede stradale non c’è più! Tutte le abitazioni fronte mare sono invase da acqua e sabbia”, è quanto afferma il sindaco di Roccalumera, Giuseppe Lombardo.

“Prestate attenzione massima ed evitate spostamenti se non necessario. Il mare adesso è più pericoloso di stanotte”, puntualizza il primo cittadino.