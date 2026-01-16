Allerta meteo, maltempo estremo in arrivo: la Protezione Civile della Sicilia dispone il preallertamento

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha disposto il preallertamento per condizioni meteorologiche avverse, in vista dell’ondata di maltempo attesa da lunedì 19 gennaio. “Ai Sindaci, e ai Responsabili di Protezione Civile. Dalle prime ore di lunedì 19 gennaio e per martedì, è prevista una fase di maltempo di forte intensità, caratterizzata da venti forti o di burrasca dai quadranti orientali (Levante e Scirocco), precipitazioni abbondanti (in particolare sull’area fra Etna e Peloritani) e mareggiate di forte intensità, in particolare lungo le coste ioniche”, si legge in una nota firmata dal capo Dipartimento Salvo Cocina. “Nelle more dell’emissione degli Avvisi meteo ufficiali, si ritiene necessario un allertamento preventivo di tutte le strutture operative per un’adeguata preparazione per possibili emergenze per severi eventi idrogeologici avversi”.

“Si raccomanda pertanto di attivare con immediatezza la preparazione delle proprie strutture operative e la verifica e predisposizione dei possibili interventi, con particolare riferimento a:

punti critici soggetti a rischio idrogeologico (sottopassi, pendii, impluvi, torrenti, attraversamenti stradali, ecc.), con rimozione di eventuali ostruzioni e predisposizioni di interdizioni; -cartellonistica

pubblicitaria e segnaletica stradale;

alberature, pali e tralicci;

coperture leggere e strutture temporanee;

strutture temporanee e infrastrutture esposte a possibili mareggiate.

Si invita inoltre a: