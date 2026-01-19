Allerta Meteo, l’avviso dell’Aeronautica Militare fa paura: “in Calabria e Sicilia il Ciclone Harry sarà un evento eccezionale”

Scatta l’allerta meteo per l’impatto della tempesta Harry, che nelle prossime ore interesserà diverse regioni del Paese con condizioni atmosferiche particolarmente severe. Le previsioni indicano piogge eccezionali, venti di tempesta, nevicate abbondanti e mareggiate lungo le coste più esposte. Alla luce del quadro atteso, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diffuso alle ore 13 di oggi, 19 gennaio 2026, un nuovo avviso relativo a possibili “fenomeni intensi”, segnalando un peggioramento deciso delle condizioni meteorologiche.

È importante precisare che le informazioni fornite dall’Aeronautica Militare riguardano esclusivamente le caratteristiche dei fenomeni previsti (intensità e tipologia degli eventi atmosferici), senza includere valutazioni sull’eventuale impatto sul territorio. Per questo motivo, per conoscere il livello di rischio e le possibili criticità locali è necessario fare riferimento ai bollettini ufficiali del Sistema di Allertamento Nazionale, emessi dal Dipartimento della Protezione Civile, consultabili sulla piattaforma dedicata.

Allerta Meteo: nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 19/01/26. In considerazione della presenza della tempesta denominata Harry, su Sardegna, Calabria e Sicilia persistono:

fino al mattino di mercoledì 21 gennaio 2026, precipitazioni intense e abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale, con particolare riferimento al settore orientale delle due isole e a quello ionico della Calabria. I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento mentre i cumulati di pioggia potranno assumere carattere di eccezionalità;

fino al pomeriggio di mercoledì 21 gennaio 2026, venti da est o sud-est con raffiche tra burrasca forte e tempesta e conseguenti forti mareggiate lungo le coste esposte, in estensione dalle prime ore di domani martedì 20 gennaio 2026 anche alla Basilicata;

fino al pomeriggio di mercoledì 21 gennaio 2026 nevicate abbondanti sulla Calabria a quote superiori ai 1000/1200 metri.

fino al pomeriggio di mercoledì 21 gennaio 2026 stato del mare molto agitato o grosso su Tirreno occidentale, canale di Sardegna, stretto di Sicilia e ionio.

Persistono inoltre fino alle prime ore di Mercoledì 21 gennaio 2026 venti forti da nord, con raffiche di burrasca forte, sulla Liguria centroccidentale. Si prevedono infine dalle prime ore di domani martedì 20 gennaio 2026 e fino al primo mattino di mercoledì 21 gennaio 2026, venti forti dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca sulla Campania”.