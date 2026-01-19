Allerta Meteo in Sicilia, evacuato il borgo di Marzamemi

Evacuazione per gli abitanti del borgo marinaro di Marzamemi, a Pachino, nel Siracusano, a causa dell’allerta meteo “rossa” in Sicilia. Lo ha disposto il sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza, che ha firmato un’ordinanza dopo un vertice d’urgenza con la Protezione civile per il peggioramento delle condizioni meteo. La decisione è stata presa per le mareggiate lungo la zona costiera che potrebbero raggiungere le abitazioni.

Personale della protezione civile si è recato nel borgo per avvertire i residenti con il megafono. Il Comune ha attivato strutture di accoglienza per le famiglie che lasciano le case.