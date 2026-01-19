Allerta Meteo in Sicilia, circolazione treni sospesa in alcune tratte | INFO

A causa dell’allerta meteo, la circolazione ferroviaria in Sicilia sarà sospesa sulla linea Siracusa-Caltanissetta e sulla Catania-Caltagirone. Previste modifiche all’offerta ferroviaria sulla Messina-Catania-Siracusa, sulla Catania-Palermo e sulla Piraineto-Trapani. L’isola si prepara a fronteggiare il picco del ciclone che già in serata sta portando venti di burrasca, mareggiate e temporali soprattutto sul versante orientale dove l’allerta è rossa come emerge dal bollettino della Protezione civile regionale.