Allerta meteo in Sicilia: chiusi siti archeologici e musei a Catania, Adrano, Centuripe, Caltagirone e Mineo

Stanti le avverse condizioni meteorologiche che da stamani flagellano la Sicilia orientale e in considerazione del bollettino odierno della Protezione Civile Regionale, il direttore del Parco archeologico di Catania e della Valle dell’Aci, Giuseppe D’Urso, ha disposto anche per domani, martedì 20 gennaio, la chiusura di tutti i siti e dei musei di pertinenza dell’ente.

Nel dettaglio: a Catania saranno chiusi il Teatro Antico di Via Vittorio Emanuele, la Chiesa di San Francesco Borgia e le Terme della Rotonda e dell’Indirizzo; a Centuripe il Museo archeologico; nel territorio di Mineo, chiusa l’area archeologica di Palikè; chiusi ancora: ad Adrano il Museo regionale Saro Franco e l’area della mura Dionigiane; a Caltagirone il Museo della Ceramica con l’allestimento temporaneo al primo piano di Palazzo Libertini.