Allerta Meteo in Sicilia, Ars rinvia lavori parlamentari

A causa del maltempo e dell’allerta meteo, sono stati rinviati i lavori dell’Assemblea regionale siciliana previsti per la giornata di domani, martedì 20 gennaio. Il Parlamento siciliano si riunirà quindi mercoledì, con lo stesso ordine del giorno: il disegno di legge per gli enti locali. I parlamentari dovrebbero raggiungere il capoluogo da diverse province per alcune delle quali è stata diramata l’allerta rossa.

Le condizioni meteo risultano particolarmente critiche, con la possibilità di piogge intense, nubifragi e conseguenti allagamenti.