Allerta Meteo: in migliaia senza luce in provincia di Catania, disservizi in tutta l’Isola

L’emergenza maltempo in Sicilia sta procurando danni e disagi con strade e lungomari distrutti, alberi diverti, allagamenti e blackout. Migliaia di cittadini siciliani, infatti, sono rimasti completamente al buio a causa di guasti dovuti dai venti di burrasca e la caduta di pali dell’illuminazione.

Tra Catania, Aci Castello e l’area Jonica fino a Riposto, sono in tanti che sono rimasti senza elettricità. La problematica si registra anche nelle province di Siracusa e Ragusa ed un pò dappertutto sull’Isola. Enel è al lavoro per ripristinare la problematica.