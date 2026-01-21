Allerta Meteo in Calabria e Sicilia, Tridico e Antoci (M5S): “politiche del Governo inefficaci, Occhiuto e Schifani chiedano il fondo di solidarietà UE”

“Il ciclone Harry ha lasciato dietro di sé centinaia di milioni di danni in Calabria, Sicilia e Sardegna. A tutti gli uomini della protezione civile, dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine, ai sindaci dei Comuni più colpiti e a tutti i cittadini coinvolti va la nostra solidarietà e vicinanza per aver affrontato un evento meteorologico dall’impatto distruttivo. I Presidenti delle Regioni più colpite Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani, lavorino per una veloce stima dei danni così da chiedere l’eventuale attivazione dei meccanismi di solidarietà dell’Unione, incluso il Fondo di Solidarietà dell’UE”. Così Pasquale Tridico e Giuseppe Antoci, europarlamentari del Movimento 5 Stelle, in una nota.

“Noi al Parlamento europeo lavoreremo per accelerare l’erogazione di questi finanziamenti. Senza un intervento tempestivo per il ripristino delle infrastrutture logistiche e turistiche, si corre il rischio di compromettere la prossima stagione turistica e di aggravare le già fragili condizioni socioeconomiche dei territori del Sud Italia. Infine, è evidente che va fatta una riflessione complessiva sulle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici portate avanti dal governo Meloni, che sono inefficaci. Eventi estremi come questi vanno combattuti soprattutto con la prevenzione e con una maggiore sensibilità ambientale”.