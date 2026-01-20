Allerta Meteo in Calabria e Sicilia, la regione Toscana pronta ad assistere le regioni colpite dal maltempo

“A seguito del forte maltempo che sta colpendo Sicilia, Calabria e Sardegna, come Regione Toscana siamo a disposizione del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per eventuali interventi di supporto e assistenza con il sistema regionale. La Toscana è vicina alle comunità colpite, forza!”. Lo scrive il presidente della Toscana, Eugenio Giani sui social.

L’estremo Sud Italia sta vivendo ore drammatiche a causa dell’assedio ininterrotto del mega ciclone Harry, una perturbazione di violenza inaudita che da sabato scorso non concede tregua a Sicilia e Calabria.