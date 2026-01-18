Allerta Meteo in Calabria e Sicilia, la Protezione Civile riunisce l’unità di crisi

A seguito dell’allerta rossa valutata per la giornata di domani su gran parte della Sardegna e della Sicilia, il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, ha presieduto oggi alle 17, presso la sede di Via Vitorchiano a Roma, l’Unità di crisi del Dipartimento della Protezione Civile per fare il punto sull’evoluzione del maltempo, sulle criticità in atto e sulle azioni di prevenzione adottate dalle strutture territoriali di Protezione Civile, in contatto con le quali il Dipartimento continuerà a seguire l’evolversi della situazione.

La Protezione Civile ricorda i corretti comportamenti di autoprotezione da adottare: limitare gli spostamenti; stare lontano da zone alberate, l’infortunio più frequente associato alle raffiche di vento riguarda proprio la rottura dei rami; guidare con prudenza, specie sei tratti stradali esposti, in particolar modo all’uscita delle gallerie e sui viadotti; furgoni, mezzi telonati, caravan e motocicli possono essere facilmente spostati dal vento; sistemare e fissare opportunamente tutti gli oggetti che nelle abitazioni o luoghi di lavoro si trovino nelle aree aperte esposte agli effetti del vento e rischiano di essere trasportati dalle raffiche (vasi ed altri oggetti su davanzali o balconi, antenne o coperture/rivestimenti di tetti sistemati in modo precario, ecc.).