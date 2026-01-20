Allerta Meteo in Calabria, “al momento la cosa importante sono le persone”: l’aggiornamento di Occhiuto e della Protezione Civile | VIDEO

Il Governatore della Calabria Roberto Occhiuto ha pubblicato un video di aggiornamento relativo alla nuova giornata di maltempo che sta imperversando al Sud, e quindi anche nella Regione punta dello stivale. Nello specifico, attraverso le parole del Presidente della Protezione Civile Regionale, Domenico Costarella. “La protezione civile regionale sta monitorando la situazione sui territori, in particolare sul basso Ionio Reggino, dove le mareggiate stanno impattando sulla costa provocando anche dei danni alle infrastrutture e ai lungomari” ha detto Costarella nel filmato che Occhiuto ha pubblicato scrivendo “in questo momento la cosa più importante sono le persone”.

“Stiamo in contatto con il territorio anche per possibili evacuazioni della popolazione sempre in funzione della prevenzione e siamo pronti per supportare le amministrazioni locali nell’assistenza della popolazione. Continuiamo a mantenere l’attenzione alta e la prudenza in queste ore. La giornata di oggi si presenta ancora con l’allerta rossa e l’allerta arancione e dobbiamo mantenere alta l’attenzione” ha aggiunto Costarella.