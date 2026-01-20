Allerta Meteo, il sindaco di Misterbianco: “i Comuni siciliani hanno bisogno di un intervento straordinario”

Il maltempo sta creando enormi disagi e danni in buona parte della Sicilia tra alberi divelti, strade distrutte, lungomari crollati a causa di onde gigantesche. Il Sindaco di Misterbianco, cittadina in provincia di Catania, Marco Corsaro, sottolinea: “i Comuni siciliani colpiti dalla tempesta Harry hanno bisogno di un intervento straordinario e tempestivo per far fronte a un evento di portata storica. Siamo ancora in emergenza ma si delinea già un quadro di notevoli danni alle cose, al territorio costiero e non solo”.