Allerta meteo Catania: scuole chiuse e altre misure d’emergenza anche domani, martedì 20 gennaio

“In considerazione dell’allerta meteo di livello rosso diramata dalla Protezione Civile Regionale e delle condizioni di rischio elevato per il territorio comunale, il Sindaco di Catania ha emanato l’ordinanza sindacale n. 6 del 19 gennaio 2026, con la quale sono state disposte misure urgenti e straordinarie a tutela della pubblica incolumità con effetto immediato, valide fino alle ore 24 del 20 gennaio 2026”. E’ questo il testo dell’ordinnza n.6 del 19.01.2026 emanata dal sindaco di Catania, Enrico Trantino.

“In primo luogo è stata ordinata la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, al fine di ridurre al minimo gli spostamenti e prevenire situazioni di pericolo per studenti, famiglie e personale scolastico. Contestualmente è stata disposta la chiusura del Giardino Bellini, di tutti i parchi comunali e dei cimiteri, nonché degli impianti sportivi di proprietà comunale. Restano chiusi anche i musei e le biblioteche comunali, così come i mercati storici e rionali. È inoltre prevista la chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica necessità, e la sospensione di manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura programmati sul territorio cittadino”.

“Tali provvedimenti si inseriscono in un quadro di misure più ampio reso necessario dalle previsioni meteorologiche che indicano precipitazioni diffuse e di forte intensità, venti di burrasca fino a burrasca forte dai quadranti orientali, mare molto agitato e forti mareggiate lungo le coste esposte, con possibili allagamenti diffusi, frane, smottamenti e danni a infrastrutture e edifici. Per garantire il coordinamento degli interventi e l’assistenza alla popolazione proseguono senza interruzione le attività del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, con il coinvolgimento di tutte le strutture comunali competenti e con numeri di emergenza attivi per le segnalazioni”.

“Alla cittadinanza è rivolto l’invito a limitare l’uso dell’auto e a muoversi dalla propria abitazione solo per motivi strettamente indifferibili, adottando la massima prudenza negli spostamenti e evitando l’utilizzo dei ciclomotori. È raccomandato di non percorrere sottopassi stradali e pedonali, di non sostare in prossimità di alberi, strutture precarie, cantieri, cartelloni pubblicitari e cornicioni, e di evitare aree già interessate da allagamenti, frane o smottamenti”.

“Particolare attenzione è richiesta nelle zone costiere, dove sono previste mareggiate intense: i residenti delle aree a ridosso della costa sono invitati in via precauzionale ad allontanarsi temporaneamente dalle abitazioni. È stata inoltre disposta l’interdizione al traffico delle strade adiacenti alle aree costiere più esposte, tra cui il Lungomare da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia, il tratto da via Acque Casse al lido Bellatrix, viale Kennedy, i villaggi a mare e l’area fino a Vaccarizzo, dove è vietato anche il conferimento dei rifiuti. Alle imprese edili è imposto il controllo degli ancoraggi di ponteggi, gru e strutture di cantiere, mentre ai titolari di esercizi con dehors è richiesto di smontare o mettere in sicurezza strutture temporanee e arredi esposti al vento. L’Amministrazione comunale rinnova infine l’appello a seguire costantemente gli avvisi meteo e le comunicazioni ufficiali, adottando comportamenti responsabili e di autoprotezione, nella consapevolezza che il rispetto delle disposizioni e la collaborazione di tutti rappresentano uno strumento fondamentale per affrontare in sicurezza l’emergenza in corso”.