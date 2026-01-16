Allerta Meteo Catania, il sindaco: “pronto un piano di sicurezza con la Protezione Civile per il forte maltempo in arrivo”

“Le previsioni meteo per lunedì e martedì ci hanno indotto a predisporre un piano di sicurezza con la Protezione Civile. Speriamo la situazione migliori, considerata la tendenza che per adesso segnala venti molto forti, onde alte e pioggia. Dobbiamo attendere il bollettino ufficiale che sarà diramato domenica pomeriggio per confermare o meno l’allerta“. Lo scrive il sindaco di Catania, su Facebook, sull’allertamento meteo preventivo emesso dalla Protezione civile regionale per il 19 e il 20 gennaio prossimi.