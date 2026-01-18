Allerta meteo Calabria: il bollettino della Protezione Civile con i colori di allarme per lunedì

Il Centro Funzionale Multirischi della Calabria ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo per le prossime ore: codice arancione su parte dei settori ionici e codice giallo sul resto del territorio regionale. Per la giornata di oggi sono attese precipitazioni diffuse, da sparse a localmente intense, con accumuli moderati e in alcuni casi elevati. Il maltempo sarà accompagnato da forte attività elettrica e da venti di burrasca con possibili rinforzi fino a burrasca forte o tempesta, soprattutto da est. Previsto anche un aumento del moto ondoso con mareggiate lungo le coste maggiormente esposte.

Le condizioni meteorologiche resteranno critiche anche domani, lunedì 19 gennaio 2026, con uno scenario molto simile: piogge sparse e diffuse, fenomeni anche intensi, temporali con frequente attività elettrica e venti orientali di forte intensità. Particolare attenzione ai settori ionici, dove le mareggiate potrebbero risultare più significative: secondo i dati ISPRA, l’altezza delle onde potrebbe raggiungere circa 3,2 metri.

