Allerta Meteo, anche domani sospese le attività all’Università di Messina

A causa del protrarsi dell’allerta meteo per le avverse condizioni atmosferiche previste e facendo seguito al provvedimento del sindaco del Comune di Messina, è stata disposta la sospensione dell’attività didattica, compresi gli esami di profitto, in tutti i Dipartimenti e le strutture dell’Ateneo, anche per mercoledì 21 gennaio.

Il personale TA dell’Ateneo garantirà l’attività amministrativa svolgendo il proprio orario di servizio in modalità di lavoro “agile”, ad eccezione di quello la cui presenza nelle sedi di servizio è necessaria alla funzionalità della struttura che riceverà una specifica comunicazione dal Responsabile di riferimento. L’autorizzazione all’accesso del personale docente alle strutture di Ateneo per esigenze di ricerca è demandato ai relativi Direttori di Dipartimento.