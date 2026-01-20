Allerta Meteo, anche domani scuole chiuse a Messina

Basile: "la situazione meteo resta critica, le previsioni indicano venti forti, mareggiate significative e condizioni che possono comportare rischi concreti"

Scuole Chiuse

Alla luce del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse, con allerta meteo codice Rosso comunicato dalla Sala Operativa del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, caratterizzato da venti forti, intense mareggiate e piogge persistenti, il Sindaco della Città di Messina, Federico Basile, ha disposto con ordinanza sindacale n. 12 del 20.01.2026, la proroga delle misure di sicurezza già adottate e la chiusura per domani, mercoledì 21 gennaio 2026 di:

• tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole dell’infanzia;

• tutte le strutture educative ed assistenziali, a gestione diretta ed indiretta;

• tutti i cimiteri comunali;

• tutte le ville comunali.

A differenza di quanto disposto ieri, sono stati riaperti i mercati rionali e gli impianti sportivi comunali, che riprenderanno la loro regolare attività.

La decisione, adottata con ordinanza sindacale che recepisce le implicazioni del bollettino della Protezione Civile regionale e le valutazioni tecniche degli esperti, è finalizzata a tutelare la pubblica incolumità e a prevenire rischi dovuti alla possibile presenza di detriti sulle strade, alla caduta di alberi o pali, ai disagi legati alla circolazione stradale e pedonale e agli effetti potenziali delle mareggiate.

“La situazione resta critica”

“La situazione meteo resta critica: le previsioni indicano venti forti, mareggiate significative e condizioni che possono comportare rischi concreti per la sicurezza delle persone e la mobilità urbana. Per questo abbiamo ritenuto necessario estendere le misure cautelative già in atto anche per la giornata di domani. La situazione viene costantemente monitorata dal Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e da tutta la macchina amministrativa, con il coinvolgimento dei dipartimenti comunali interessati e della Polizia Municipale per garantire assistenza e sicurezza alla cittadinanza”, ha dichiarato il Sindaco Basile.

Dal Centro Operativo Comunale è proseguita l’intensificazione delle attività di monitoraggio del territorio, con la partecipazione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile e delle associazioni di volontariato per il presidio delle aree più critiche.

Le dichiarazioni di Minutoli

L’Assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli, ha aggiunto: “le ville e i cimiteri comunali domani resteranno chiusi anche per consentire lo svolgimento delle necessarie attività di verifica e controllo delle condizioni di sicurezza degli spazi, a tutela dei cittadini. Siamo inoltre in costante contatto con i residenti delle zone più esposte, in particolare nelle aree fronte mare, e stiamo predisponendo tutte le misure utili a garantire assistenza e supporto qualora la situazione dovesse ulteriormente aggravarsi”.

Il Sindaco e l’Assessore alla Protezione Civile ribadiscono l’invito alla cittadinanza di limitare gli spostamenti non necessari, di seguire costantemente gli aggiornamenti attraverso i canali istituzionali e di osservare scrupolosamente le norme di protezione civile: “invitiamo tutti a prestare la massima attenzione e a non sottovalutare i rischi legati a vento forte, mareggiate e fenomeni temporaleschi”.

