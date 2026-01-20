Allerta Meteo, anche domani scuole chiuse a Messina

Alla luce del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse, con allerta meteo codice Rosso comunicato dalla Sala Operativa del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, caratterizzato da venti forti, intense mareggiate e piogge persistenti, il Sindaco della Città di Messina, Federico Basile, ha disposto con ordinanza sindacale n. 12 del 20.01.2026, la proroga delle misure di sicurezza già adottate e la chiusura per domani, mercoledì 21 gennaio 2026 di:

• tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole dell’infanzia;

• tutte le strutture educative ed assistenziali, a gestione diretta ed indiretta;

• tutti i cimiteri comunali;

• tutte le ville comunali.

A differenza di quanto disposto ieri, sono stati riaperti i mercati rionali e gli impianti sportivi comunali, che riprenderanno la loro regolare attività.

La decisione, adottata con ordinanza sindacale che recepisce le implicazioni del bollettino della Protezione Civile regionale e le valutazioni tecniche degli esperti, è finalizzata a tutelare la pubblica incolumità e a prevenire rischi dovuti alla possibile presenza di detriti sulle strade, alla caduta di alberi o pali, ai disagi legati alla circolazione stradale e pedonale e agli effetti potenziali delle mareggiate.

“La situazione resta critica”

“La situazione meteo resta critica: le previsioni indicano venti forti, mareggiate significative e condizioni che possono comportare rischi concreti per la sicurezza delle persone e la mobilità urbana. Per questo abbiamo ritenuto necessario estendere le misure cautelative già in atto anche per la giornata di domani. La situazione viene costantemente monitorata dal Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e da tutta la macchina amministrativa, con il coinvolgimento dei dipartimenti comunali interessati e della Polizia Municipale per garantire assistenza e sicurezza alla cittadinanza”, ha dichiarato il Sindaco Basile.

Dal Centro Operativo Comunale è proseguita l’intensificazione delle attività di monitoraggio del territorio, con la partecipazione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile e delle associazioni di volontariato per il presidio delle aree più critiche.

Le dichiarazioni di Minutoli

L’Assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli, ha aggiunto: “le ville e i cimiteri comunali domani resteranno chiusi anche per consentire lo svolgimento delle necessarie attività di verifica e controllo delle condizioni di sicurezza degli spazi, a tutela dei cittadini. Siamo inoltre in costante contatto con i residenti delle zone più esposte, in particolare nelle aree fronte mare, e stiamo predisponendo tutte le misure utili a garantire assistenza e supporto qualora la situazione dovesse ulteriormente aggravarsi”.

Il Sindaco e l’Assessore alla Protezione Civile ribadiscono l’invito alla cittadinanza di limitare gli spostamenti non necessari, di seguire costantemente gli aggiornamenti attraverso i canali istituzionali e di osservare scrupolosamente le norme di protezione civile: “invitiamo tutti a prestare la massima attenzione e a non sottovalutare i rischi legati a vento forte, mareggiate e fenomeni temporaleschi”.