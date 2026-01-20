Allerta Meteo a Messina: rinviate le celebrazioni di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale

A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste e del livello di allerta meteo rosso diramato dalla Protezione Civile per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio, le celebrazioni, a Messina, in onore di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale, sono sospese e rinviate a data da destinarsi. Le celebrazioni, inizialmente programmate presso la Chiesa dei Catalani, non avranno luogo al fine di garantire la sicurezza della cittadinanza e di tutti i partecipanti, in considerazione dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

Sarà cura del Comando di Polizia Municipale dare tempestiva comunicazione della nuova data non appena le condizioni lo consentiranno.