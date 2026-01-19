Allerta Meteo a Messina, chiusura delle isole ecologiche

Messinaservizi Bene Comune informa che “in coerenza con il provvedimento adottato dall’Amministrazione comunale a seguito dell’allerta meteo, che prevede per la giornata di oggi, lunedì 19 gennaio 2026 la chiusura di scuole, ville comunali, cimiteri e impianti sportivi comunali, resteranno chiuse anche le isole ecologiche cittadine”.

La decisione è assunta in via strettamente precauzionale, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza degli utenti e del personale ed evitare spostamenti non indispensabili in un contesto meteorologico caratterizzato da condizioni avverse. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali della società.