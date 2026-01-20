Allerta Meteo a Messina, chiuse le spiagge da Capo Peloro a Giampilieri

Il Sindaco di Messina, Federico Basile, con Ordinanza Sindacale n. 13 del 20 gennaio 2026, ha disposto il divieto immediato di accesso e permanenza sulle spiagge nel tratto di costa compreso tra Capo Peloro e Giampilieri, a seguito dell’allerta meteo rossa diramata dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile. Le mareggiate sono già in corso e il vento intenso amplifica il pericolo, rendendo la situazione grave e potenzialmente pericolosa per l’incolumità pubblica.

Il divieto resterà in vigore fino alla cessazione delle condizioni meteo avverse, presumibilmente fino alla mezzanotte del 20 gennaio 2026. “Si invita la cittadinanza a rispettare scrupolosamente il divieto e ad attenersi alle norme comportamentali specifiche pubblicate sul sito ufficiale del Comune di Messina“, sottolinea Basile.