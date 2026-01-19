Allerta Meteo a Messina, Basile: “perturbazione severa, invito i residenti vicino al mare a valutare l’allontanamento | VIDEO

Situazione complessa a Messina a causa dell’Allerta Meteo. “Le mareggiate più intense ci saranno tra Mili e Giampilieri, si prospetta una perturbazione severa”, comunica il sindaco Federico Basile direttamente dal Coc. “Stiamo procedendo a contattare gli abitanti di quelle zone, che invitiamo a valutare di allontanarsi temporaneamente dalle loro case. Stiamo aiutando una Rsa della zona al trasferimento per evitare rischi. Inoltre, invito ad evitare gli spostamenti”, puntualizza Basile.

Con ordinanza n. 11 del 19.01.2026, il primo cittadino ha disposto la proroga della chiusura per la giornata di martedì 20 gennaio 2026 di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, inclusi asili nido e scuole dell’infanzia.