Allerta Meteo a Messina, anche domani la sospensione dell’attività didattica di Unime

A causa del protrarsi dell’allerta meteo per le avverse condizioni atmosferiche previste e facendo seguito al provvedimento del sindaco del Comune di Messina, è stata disposta la sospensione dell’attività didattica, compresi gli esami di profitto, in tutti i Dipartimenti e le strutture dell’Ateneo, anche per martedì 20 gennaio.

Il personale TA dell’Ateneo garantirà l’attività amministrativa svolgendo il proprio orario di servizio in modalità di lavoro “agile”, ad eccezione di quello la cui presenza nelle sedi di servizio è necessaria alla funzionalità della struttura che riceverà una specifica comunicazione dal Responsabile di riferimento.