Allerta meteo a Catanzaro: sospeso il servizio di raccolta differenziata

A seguito dell’allerta meteo diramata per la giornata di mercoledì 21 gennaio, il Comune di Catanzaro informa la cittadinanza che il servizio di raccolta differenziata sarà sospeso per l’intera giornata di domani, al fine di garantire la sicurezza degli operatori e dei cittadini. In particolare, si invita la popolazione a non esporre la frazione carta, che era prevista in calendario per la giornata di mercoledì 21 gennaio.

Il ritiro della carta sarà recuperato mercoledì prossimo, a distanza di una settimana. Inoltre, giovedì il servizio di raccolta dell’umido (organico) si svolgerà regolarmente, secondo il consueto calendario.