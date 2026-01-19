Allerta Meteo, a Catanzaro scuole chiuse anche mercoledì 21: tre giorni consecutivi in piena emergenza | DETTAGLI

Il comune di Catanzaro informa i cittadini che “A seguito dell’allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile Regionale, il Comune di Catanzaro ha emanato un’ordinanza a tutela della pubblica incolumità, valida da oggi e per l’intera giornata di mercoledì 21 gennaio 2026. A tutela della sicurezza pubblica sono disposte le seguenti misure:

– chiusura dei mercati rionali previsti per le giornate di martedì e mercoledì;

– chiusura all’accesso e alla sosta delle autovetture sul Lungomare;

– chiusura della Delegazione del quartiere Lido nelle giornate di martedì 20 e mercoledì 21 gennaio 2026.

L’ordinanza del sindaco dispone inoltre:

– chiusura di scuole e istituzioni educative di ogni ordine e grado, statali e paritarie, compresi servizi educativi per l’infanzia, asili nido pubblici e privati e ludoteche, con sospensione delle attività scolastiche ed extra-scolastiche;

– chiusura degli impianti sportivi pubblici e privati, con sospensione delle attività agonistiche e non agonistiche;

– annullamento dei mercati settimanali nei quartieri Santa Maria e Materdomini;

– chiusura della Biblioteca comunale, dei cinema e dei teatri pubblici e privati;

– chiusura di parchi, giardini pubblici e cimiteri;

– divieto di accesso alle aree fluviali, alle pinete, alle dighe foranee, all’arenile e alla parte pedonale e alla pista ciclabile del Lungomare, dalla sponda Corace al tratto di Giovino compreso.

Il COC – Centro Operativo Comunale di Catanzaro è attivo e in continuo aggiornamento.

Tutte le squadre di manutenzione comunale sono operative con interventi continui su tombini, caditoie e reti di drenaggio; le squadre del verde sono allertate per intervenire tempestivamente in caso di caduta di alberi o rami.

Raccomandazioni alla cittadinanza

Si invita a evitare di parcheggiare veicoli in prossimità di grandi alberature, a non sostare e non transitare in prossimità di fiumi, torrenti, canali e sottopassi e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario”.