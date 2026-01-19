Allerta meteo a Catania, cambia la programmazione degli eventi al Teatro Bellini: il nuovo calendario

Il Teatro Massimo Bellini avvisa che, “a causa dell’allerta meteo e in ottemperanza all’Ordinanza del Sindaco di Catania del 19 gennaio 2026, la recita di ‘Aida’ del turno A, inizialmente prevista per martedì 20 gennaio, è spostata e riprotratta in data venerdì 23 gennaio, ore 20.30”. Così in una nota il Teatro riprogramma il calendario degli eventi a causa dell’allerta meteo.

“La nuova programmazione dell’Aida, titolo inaugurale della Stagione di opere e balletti, pertanto si configura con il calendario seguente: