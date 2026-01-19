Allerta meteo a Catania, cambia la programmazione degli eventi al Teatro Bellini: il nuovo calendario

A causa dell'allerta meteo e in ottemperanza all'Ordinanza del Sindaco di Catania del 19 gennaio 2026, la recita di 'Aida' del turno A, inizialmente prevista per martedì 20 gennaio, è spostata e riprotetta in data venerdì 23 gennaio

teatro bellini catania

Il Teatro Massimo Bellini avvisa che, “a causa dell’allerta meteo e in ottemperanza all’Ordinanza del Sindaco di Catania del 19 gennaio 2026, la recita di ‘Aida’ del turno A, inizialmente prevista per martedì 20 gennaio, è spostata e riprotratta in data venerdì 23 gennaio, ore 20.30”. Così in una nota il Teatro riprogramma il calendario degli eventi a causa dell’allerta meteo.

“La nuova programmazione dell’Aida, titolo inaugurale della Stagione di opere e balletti, pertanto si configura con il calendario seguente:

  • Mercoledì 21 gennaio ore 17.30 turno S1
  • Giovedì 22 gennaio ore 17.30 turno C
  • Venerdì 23 gennaio ore 20.30 turno A
  • Sabato 24 gennaio ore 17.30 turno R
  • Domenica 25 gennaio ore 17.30 turno D
  • Martedì 27 gennaio ore 17.30 turno S2
  • Mercoledì 28 gennaio ore 20.30 turno B
