Allerta meteo a Catania, cambia la programmazione degli eventi al Teatro Bellini: il nuovo calendario

Il Teatro Massimo Bellini avvisa che, “a causa dell’allerta meteo e in ottemperanza all’Ordinanza del Sindaco di Catania del 19 gennaio 2026, la recita di ‘Aida’ del turno A, inizialmente prevista per martedì 20 gennaio, è spostata e riprotratta in data venerdì 23 gennaio, ore 20.30”. Così in una nota il Teatro riprogramma il calendario degli eventi a causa dell’allerta meteo.
“La nuova programmazione dell’Aida, titolo inaugurale della Stagione di opere e balletti, pertanto si configura con il calendario seguente:
- Mercoledì 21 gennaio ore 17.30 turno S1
- Giovedì 22 gennaio ore 17.30 turno C
- Venerdì 23 gennaio ore 20.30 turno A
- Sabato 24 gennaio ore 17.30 turno R
- Domenica 25 gennaio ore 17.30 turno D
- Martedì 27 gennaio ore 17.30 turno S2
- Mercoledì 28 gennaio ore 20.30 turno B