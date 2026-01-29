Al via i lavori per la demolizione e ricostruzione dell’Istituto Nostro Repaci di Villa San Giovanni | FOTO

Il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, oggi a Villa San Giovanni, ha consegnato i lavori per la realizzazione del nuovo edificio scolastico dell’istituto ‘Nostro-Repaci’. Per l’occasione erano presenti la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, il dirigente del settore Edilizia della Città Metropolitana, Giuseppe Mezzatesta, il rup Giuseppe Bencivinni e i rappresentanti della ditta che eseguirà i lavori. L’immobile è chiuso dal 2015 a seguito di un’accurata prova antisismica, all’esito della quale è stato dichiarato inagibile.

L’intervento della Città metropolitana, d’intesa con l’Amministrazione comunale villese, è tra i più importanti dal punto di vista delle opere pubbliche destinate all’istruzione, con uno stanziamento di 6,5 milioni di euro. Sarà infatti demolito e ricostruito l’intero edificio, con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. La durata dei lavori è stimata, da contratto in 450 giorni. Per i corpi di fabbrica esistenti si è ritenuto indispensabile l’intervento di demolizione al fine di adeguare l’edificio scolastico alle nuove norme in materia di costruzioni in zone sismiche, efficientamento impianti e di sostenibilità ambientale.

In particolare, su richiesta della Città metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Villa San Giovanni, il progetto sviluppa i paradigmi progettuali previsti per la realizzazione di un complesso scolastico che segua i CAM e il protocollo ITACA. Il nuovo ‘Nostro-Repaci’ sarà una scuola moderna, sostenibile, altamente performante e conforme alle normative vigenti.

L’edificio è progettato come spazio educativo contemporaneo, flessibile, aperto alla comunità e dotato di elevati standard di comfort e sicurezza. Le caratteristiche generali del nuovo fabbricato prevedono: una struttura a tre piani fuori terra con corte interna polifunzionale, fulcro delle attività scolastiche; spazi didattici progettati come learning suites, ambienti flessibili e riconfigurabili; organizzazione interna.

“E’ l’opera pubblica più importante che la Città metropolitana effettua negli ultimi venti anni e con alti standard di qualità, sicurezza e benessere con tutti i parametri rientranti nel ‘Gse’ per energia rinnovabile e l’efficienza energetica. In questo caso si tratta del primo intervento in tal senso”. Così il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace che aggiunge: “il progetto della nuova scuola secondaria di secondo grado ‘Nostro-Repaci’, nasce in risposta alle esigenze generali dell’istituto, in accordo con la direzione didattica ed intende contribuire ad un miglioramento della qualità della vita scolastica, dal punto di vista della didattica, del comfort, della sicurezza”.

“Il nostro indirizzo politico, in linea con quanto stabilito con il sindaco Giuseppe Falcomatà – ha ricordato Versace – è sempre stato legato alla massima attenzione alla scuola. A Villa San Giovanni, con il ‘Nostro-Repaci’ – ha concluso – confermiamo ulteriormente il nostro impegno e per questo ringrazio tutto il settore, guidato dall’architetto Giuseppe Mezzatesta”.

Sugli aspetti tecnici e cronologici il dirigente Giuseppe Mezzatesta ha detto: “all’esito dei sondaggi effettuati in più punti dell’edificio attuale, non abbiamo avuto alcun esito e d’intesa con le autorità istituzionali abbiamo proceduto alla chiusura dell’immobile per inagibilità. Nel corso degli anni sono subentrati diversi intoppi, complice anche il periodo del lockdown da Covid che hanno rallentato il percorso, ma oggi siamo pronti per partire”.

Soddisfazione da parte della sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti per l’avvio di un’opera pubblica, “attesa da anni e che potrà restituire alla comunità educante villese una scuola all’avanguardia”. Le operazioni di demolizione e ricostruzione del nuovo ‘Nostro-Repaci’ saranno eseguite in sinergia con l’Amministrazione comunale villese.