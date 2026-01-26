Al “G. Trecroci” di Villa San Giovanni il concorso per eleggere miglior allievo e lady chef calabrese

Si terrà all’I.P.Alb.Tur “G. Trecroci” di Villa San Giovanni, mercoledì 28 gennaio alle ore 10.00, il concorso per scegliere il miglior allievo e la migliore lady chef calabrese, che rappresenteranno, dal 15 al 18 febbraio, l’Associazione Provinciale Cuochi reggini ai campionati della cucina italiana. Saranno presenti il presidente Francesco Trichilo e tutto il Direttivo Provinciale, e il Presidente dell’Unione Regionale Cuochi Calabria ed esponente di rilievo della Federazione Italiana Cuochi, Carmelo Fabbricatore.

Alle ore 9.30, nell’auditorium “Emanuela Loi” dell’Istituto, la dirigente scolastica Prof.ssa Enza Loiero, insieme al referente del progetto Prof. Domenico Vazzana, presenteranno l’indirizzo: “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, un percorso innovativo nato dalla volontà di rispondere concretamente alle esigenze della società e del mercato del lavoro. Indirizzo di particolare importanza dal momento che sempre più i settori della sanità e dell’assistenza sociale sono fondamentali per il benessere collettivo, con una domanda di professionisti qualificati in continua crescita.

Dal punto di vista professionale, questo nuovo indirizzo apre le porte a molteplici ambiti lavorativi: dagli enti sociosanitari, alle residenze per anziani, fino ai servizi di assistenza domiciliare e strutture di accoglienza sociale.