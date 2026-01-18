Akademia Messina da batticuore: vittoria al tie-break su Melendugno e Pool Promozione conquistata | FOTO

Il Gruppo Formula 3 Messina sogna, ci crede e conquista l’accesso alla Pool Promozione. Al PalaRescifina, le SuperGirls di coach Freschi centrano l’impresa superando al tie-break un’ostica Narconon Volley Melendugno (3-2: 25-20, 14-25, 16-25, 29-27, 18-16). Una vittoria dal sapore di salvezza. Infatti, nonostante il successo di Marsala contro Concorezzo, che ha riportato le lilibetane a pari punti in classifica, Messina può contare su due vittorie in più rispetto alle cugine siciliane, staccando così il pass per la Pool Promozione. Il primo parziale è caratterizzato da un equilibrio costante fino al venti pari. Da lì in avanti, Messina alza il livello a muro e frena le offensive avversarie, chiudendo il set con grinta e determinazione. La reazione, però, non trova continuità nella seconda frazione: Melendugno prende subito il controllo del gioco, costruendo un ampio divario sulle padrone di casa (+11). Il terzo set ricalca in parte l’andamento dei precedenti: parità fino al 9-9, poi sono le pugliesi a imporre il proprio ritmo, portandosi avanti nel computo dei set (1-2).

SuperGirls non mollano

Le SuperGirls sono chiamate al tutto per tutto per cercare di allungare la gara al quinto set e tenere vivo il sogno salvezza. L’avvio del quarto parziale è complicato, con Melendugno che scappa subito sullo 0-5, ma le SuperGirls non mollano: lottano su ogni pallone, si caricano a vicenda e rientrano fino al 18 pari, riaprendo completamente il match. Il finale è una battaglia punto a punto che si trascina ai vantaggi. Nel momento decisivo, Messina trova lo strappo giusto e conquista i due punti necessari per rimandare ogni verdetto al set corto. Nel tie- break, trascinate da un “PalaRescifina” in festa, le messinesi volano subito sul +4, subiscono poi il ritorno delle pugliesi (8-8), ma nei concitati scambi finali sono ancora le SuperGirls a sorridere. Ai vantaggi, il Gruppo Formula 3 Messina può finalmente esultare e festeggiare la permanenza in A2.

Alla luce dei risultati maturati nei due gironi, questa la classifica di partenza della prossima Pool Promozione che prenderà il via nel weekend del 31 gennaio-1 febbraio: Costa Volpino 18, Brescia 16, Talmassons 15, Roma 14, Melendugno 13, Padova 11, Trentino e Fasano 10, Busto Arsizio 8, Messina 5. Ricordiamo che ciascuna squadra porterà con se nella seconda fase, solo i punti conquistati in Regular Season contro formazioni che si sono qualificate per la stessa Pool. Pertanto, Messina potrà contare sui tre punti con Trentino (girone di andata) e i due con Melendugno.

Starting Six

Coach Freschi conferma Rizzieri in regia, Viscioni la sua opposta, Zojzi e Felappi in posto 4, Campagnolo-Landucci al centro, il libero Ferrara. Risponde Melendugno con la diagonale principale Avenia-Colombino, Bulaich e Joly sono le schiacciatrici, le centrali Babatunde Riparbelli, Morandini il libero.

Riepilogo del match

1°set (25-20)

Il match prende avvio con il servizio di Avenia. Messina piazza subito un break iniziale grazie agli attacchi di Campagnolo e Zojzi, ma la reazione pugliese non tarda ad arrivare, con il rapido ripristino della parità (3-3). Babatunde inizia a farsi sentire sottorete e alcuni errori delle padrone di casa consentono a Melendugno di allungare sul +3. Con il passare degli scambi emerge però la grinta delle siciliane, trascinate dagli attacchi di Felappi e Viscioni. Campagnolo ferma il tentativo di seconda intenzione di Avenia, riportando il punteggio in equilibrio sull’8-8, ma la palleggiatrice rossonera si riscatta poco dopo, firmando un muro proprio ai danni di Felappi. In questa fase è Colombino a guidare Melendugno, mentre nel campo messinese è ancora Viscioni a trovare punti pesanti che permettono alle SuperGirls di mettere il muso avanti (15-13), costringendo coach Giunta al time-out. Il nuovo allungo messinese porta la firma di Aneta Zojzi, ma Joly non ci sta e risponde con due punti consecutivi, uno a muro e uno al servizio, inducendo coach Freschi a interrompere il gioco. L’errore di Rizzieri ristabilisce la parità sul 18-18. Entra Oggioni al posto di Felappi per rinforzare la seconda linea, mentre Landucci e Zojzi firmano l’allungo decisivo. Melendugno prova a cambiare volto al set inserendo la capitana Maruotti al posto di Joly, ma Messina alza il volume a muro e cala la saracinesca, mettendo a segno tre block consecutivi che chiudono il parziale e portano la gara sull’1-0.Top scorer: Aneta Zojzi (Gruppo Formula 3 Messina) con 6 punti.

Errori: 11 (Gruppo Formula 3 Messina), 4 (Narconon Volley Melendugno).

2°set (14-25)

Parte forte Melendugno, che sfrutta anche diversi errori messinesi e trova subito il +4 in avvio di secondo parziale. Messina prova a reagire con Landucci e Felappi, riportandosi sul -1 (5-6), ma le pugliesi tornano a spingere con decisione. Perfetto, confermata in campo al posto di Joly, mette in mostra tutto il proprio potenziale offensivo, consentendo alle ospiti di allungare sul 5-10. Lo spirito delle SuperGirls non è quello mostrato nel primo set e Melendugno ne approfitta, raddoppiando il vantaggio. Dal centro, Babatunde si conferma estremamente efficace, mettendo in difficoltà il muro di casa, mentre Bulaich trova continuità in attacco, guadagnando fiducia nei meccanismi di gioco. Coach Freschi prova a cambiare l’inerzia del set sostituendo Campagnolo con Colombo e Felappi con Oggioni, ricorrendo poi anche al time-out. Nonostante i tentativi di riassetto, Melendugno continua a macinare gioco con Colombino e Bulaich, supportate dall’ottimo lavoro difensivo di Perfetto, che permette alle pugliesi di mantenere un margine rassicurante (11-17). Il tecnico siciliano opta quindi per il doppio cambio, inserendo la coppia Tisma–Galic al posto di Viscioni e Rizzieri.

Il turno al servizio della centrale Riparbelli crea ulteriori difficoltà alla ricezione messinese, consentendo alle ospiti di volare sul +12. Zojzi prova a scuotere le compagne forzando il servizio e trovando l’ace, ma è nell’azione successiva che Colombino chiude il parziale, riportando la gara in equilibrio.

Top scorer: Carola Colombino (Narconon Volley Melendugno) con 7 punti.

Errori: 10 (Gruppo Formula 3 Messina), 7 (Narconon Volley Melendugno).

3°set (16-25)

È Campagnolo a firmare il primo punto del terzo parziale. Due errori delle padrone di casa consentono però a Melendugno di effettuare il sorpasso, prontamente annullato da Zojzi. Rizzieri trova l’ace che vale il 4-2 Messina, ma il vantaggio viene immediatamente ridotto dagli attacchi di Colombino e dal muro di Avenia. Proprio il turno al servizio della palleggiatrice pugliese permette alle ospiti di portarsi sul +2 (7-9). La fast di Campagnolo tiene in scia Messina, ma con il passare degli scambi Melendugno prende sempre più confidenza con il muro, riuscendo a frenare e bloccare numerosi tentativi offensivi delle biancorosse. L’equilibrio torna sul 14-14, prima del nuovo allungo pugliese: il servizio di Perfetto costruisce diverse occasioni che le ospiti sfruttano al meglio, scappando sul +3 e costringendo Coach Freschi al time-out. Al rientro in campo, Riparbelli ferma Viscioni a muro, inducendo Messina a un’ulteriore interruzione. Melendugno continua a spingere e Babatunde piazza due ace consecutivi, portando il punteggio sul 16-23. Sul finale, le messinesi tentano il doppio cambio, ma il divario è ormai troppo ampio e Melendugno chiude anche il terzo parziale, portandosi in vantaggio nel computo dei set.

Top scorer: Maria Adelaide Babatunde e Chiara Riparbelli (Narconon Volley Melendugno) con 4 punti.

Errori: 14 (Gruppo Formula 3 Messina) , 9 (Narconon Volley Melendugno).

4°set (29-27)

Melendugno scende in campo con grande aggressività e trova subito il +3 grazie ai colpi dell’opposta Bassi e della capitana Maruotti. Coach Freschi, vedendo le sue ragazze in difficoltà, è costretto a chiamare immediatamente il time-out, ma l’inerzia del set non cambia: Messina appare spenta e in calo in tutti i fondamentali. Il mani out di Viscioni rappresenta il primo punto biancorosso (1-5). Ancora Bassi si conferma protagonista per le pugliesi, trovando soluzioni vincenti da ogni zona del campo. La reazione delle siciliane arriva con Felappi e Viscioni, che firmano un break, mentre Landucci trova l’ace dai nove metri su Gianfico (6-9). Zojzi continua a trovare punti in attacco, ma Messina paga diversi errori che rallentano la rimonta. Sturniolo si affida con continuità alla propria opposta, che risponde presente con colpi di grande qualità. I due muri consecutivi di Viscioni e Felappi riaccendono però le speranze delle padrone di casa, costringendo Coach Giunta a interrompere il gioco. Al rientro sul taraflex, la pipe di Bassi riporta avanti Melendugno (17-18), ma l’errore di Perfetto e l’attacco di Zojzi ribaltano nuovamente il punteggio, regalando il +2 a Messina. Altro time-out per le salentine. Nel finale entrano Oggioni al posto di Felappi e Colombo per Campagnolo nella formazione di casa. Zojzi e Maruotti vanno ancora a segno, mentre Landucci conquista due set point per Messina. Melendugno reagisce però con il servizio di Bassi, trovando il nuovo pareggio. Viscioni non riesce a chiudere alla prima occasione (25-25), in un finale carico di tensione, ma è proprio un suo ace a mandare la sfida al quinto set.

Top scorer: Maria Teresa Bassi (Narconon Volley Melendugno) con 10 punti.

Errori: 7 (Gruppo Formula 3 Messina) , 11 (Narconon Volley Melendugno).

5°set (18-16)

Partenza col turbo per le messinesi, che scappano subito sul 4-0. Riparbelli prova a tenere in scia Melendugno firmando il 5-2, ma il servizio di Joly, schierata nel set corto al posto di Perfetto, non intimorisce Zojzi, mentre Viscioni piazza un muro tetto su Maruotti. L’errore di Riparbelli manda le squadre al cambio campo sull’8-4. Alla ripresa, Bassi trova l’ace sulla zona di conflitto Ferrara–Zojzi, mentre Campagnolo subisce il muro salentino. Melendugno completa la rimonta e riaggancia le padrone di casa sull’8-8, costringendo Coach Freschi al primo time-out del set. Felappi interrompe il blackout biancorosso, ben supportata da Zojzi, mentre il tecnico siciliano si affida nuovamente a Oggioni per rinforzare la seconda linea. Joly e Maruotti vanno a segno per le pugliesi, che riescono a mettere il muso avanti (11-12). Nel momento più delicato emerge però una super Zojzi, che firma un break pesantissimo portando Messina sul 13-12. L’attacco di Joly apre la fase dei vantaggi, regalando un finale al cardiopalma. A mettere il sigillo definitivo sull’incontro è ancora Aneta Zojzi, che chiude sul 18-16 e fa esplodere il “PalaRescifina”, trascinando Messina nella Pool Promozione.

Top scorer: Aneta Zojzi (Gruppo Formula 3 Messina) con 7 punti.

Errori: 5 (Gruppo Formula 3 Messina), 2 (Narconon Volley Melendugno).

MVP e Top dell’incontro

MVP della gara la centrale messinese Chiara Landucci, autrice di 11 punti di cui 8 in attacco con il 33% e 4 muri. Top Blocker Giulia Felappi (Gruppo Formula 3 Messina) con 4 block a segno. Con 23 punti, la Top Spiker è la superlativa Aneta Zojzi (Gruppo Formula 3 Messina): per lei 20 attacchi vincenti, 2 muri e 1 ace. Top Acers la centrale rossonera Chiara Riparbelli con 3 servizi vincenti. Infine, Top Receivers la schiacciatrice Beatrice Perfetto (Narconon Volley Melendugno), la quale ha terminato il match con l’84% di positività e il 38% di perfetta.

Le dichiarazioni post-match

Il Presidente Fabrizio Costantino (Gruppo Formula 3 Messina): “Godiamoci questo momento che non chiamerei tanto salvezza bensì raggiungimento obiettivo, perché l’intento di questa società per questa stagione era garantirci la terza Pool Promozione di fila, anche se arrivata non con la scioltezza delle due precedenti”.

“Qualcuno si meraviglia e mi domanda – continua il Presidente Costantino – quando rivedremo l’Akademia degli anni precedenti. Non dobbiamo pensare che una società che in sei anni è passata dalla B2 alla finale per la promozione in A1 si debba ripetere in maniera fisiologica. Io non mi stancherò mai di dire che viviamo in una città, che è la 105esima provincia d’Italia su 108 a livello economico; quindi, siamo in una delle città più depresse economicamente della nostra Italia. Bisogna goderci ciò che abbiamo: stiamo facendo sacrifici enormi per mantenere questi standard”.

Coach Matteo Freschi (Gruppo Formula 3 Messina): “E’ stata una gara di nervi, in cui ci siamo aggrappati con le unghie e ne siamo usciti vittoriosi. Abbiamo faticato molto in diversi frangenti, approcciando positivamente la gara per poi andare incontro a diverse difficoltà. Successivamente, non siamo ripartiti benissimo, ma siamo risorti proprio perché sembrava che ci fosse poco da fare. Lì abbiamo tirato fuori qualcosina in più”.

“Prima della gara – continua Coach Freschi – ho detto alle ragazze che non avremmo dovuto cercare il coraggio nel corso della partita, ma nemmeno perderlo se qualcosa fosse andato storto. Queste ragazze hanno fatto tutto il possibile in questo periodo molto difficile per noi. Una situazione dove si doveva tirare fuori qualcosa che non arrivava ed è stato molto difficile”.

Giulia Felappi (Gruppo Formula 3 Messina): “Non è stato un periodo facile perché comunque sapevamo di avere l’obiettivo salvezza e quindi è stato complicato mettere in campo tutto ciò che serviva. Per attraversare questa fase abbastanza confusionale, il gruppo si è unito tanto, partendo dallo spogliatoio per poi spingere sempre di più ogni giorno in palestra. Alla fine, i risultati sono arrivati”.

“I momenti in cui può sembrare che la squadra molli– continua Felappi- in realtà sono dovuti al fatto che pecchiamo di esperienza necessaria ad affrontare il problema. Questo a volte ci riesce molto bene, altre invece no”.

Tabellino

Gruppo Formula 3 Messina vs Narconon Volley Melendugno 3-2 (25-20, 14-25, 16-25, 29-27,18-16)

Gruppo Formula 3 Messina: Tisma 0, Rizzieri 2, Zojzi 23, Colombo 0, Felappi 12, Ferrara (L) 0, Landucci 11, Viscioni 16, Campagnolo 9 , Galic 0, Oggioni 0. 1st coach: Matteo Freschi, 2nd coach: Flavio Ferrara.

Narconon Volley Melendugno: Colombino 12, Bassi 14, Avenia 4, Sturniolo 0, Morandini (L) 0, Gianfico 3, Joly 6, Bulaich 4, Perfetto 9, Roserba (L) 0, Maruotti 9, Babatunde 7, Riparbelli 9. 1st Coach: S.Giunta, 2nd Coach: A.Rotella.

Arbitri: Marco De Orchi e Luca Pescatore.

Video check: Luca Cardaci.

Segnapunti federale: Erik Iudica.

Durata set:25’,24’,20’,34’,20’.

Gruppo Formula 3 Messina: ace 4, bs 16, muri 12, errori 47.

Narconon Volley Melendugno: ace 11, bs 16, muri 11 , errori 33.

Attacco: 39%-38%. Ricezione pos.: 42%-57% .

MVP: Chiara Landucci (Gruppo Formula 3 Messina).