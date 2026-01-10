Akademia Messina, crollo a Viadana: Casalmaggiore vince 3-0 e complica la corsa Pool Promozione

Pesante sconfitta per il Gruppo Formula 3 Messina che, sul taraflex del “PalaFarina” di Viadana, esce sconfitto nel modo peggiore, dal confronto con l’ultima in classifica del girone A, l’èpiù Casalmaggiore, sia numericamente (3-0: 25-14, 25-17, 25-19) che in termini di resa prestazionale. Le messinesi, mai in partita, escono anzitempo dal campo, consegnandosi alle avversarie in modo inspiegabile. Per centrare la Pool Promozione adesso servirà, in attesa della disputa delle restanti gare di giornata, una combinazione di risultati, senza poter più essere le uniche artefici del proprio destino.

In classifica, Messina e Concorezzo a 16 punti (siciliane quinte per maggior numero di vittorie), Marsala 14, Club Italia e Casalmaggiore 13. Domani in campo – negli incontri di interesse -Costa Volpino vs Club Italia e Roma Volley vs Marsala Volley, due match che, sulla carta potrebbero stravolgere la seconda parte dell’attuale classifica. Riposerà, invece, Concorezzo.

Prossimo appuntamento: domenica 18 gennaio – ore 17.00 – al “PalaRescifina” contro la Narconon Volley Melendugno.

Starting Six

Coach Freschi sceglie Rizzieri in regia, Viscioni l’opposta, le schiacciatrici Zojzi-Felappi, Landucci e Campagnolo al centro. Il libero è la capitana Ferrara. Dall’altro lato, Coach Cuello schiera la diagonale Pasquino- Ravarini, Costagli e Vazquez le schiacciatrici, Nwokoye e Dumancic le centrali, Faraone libero.

Riepilogo del match

1°set (25-14)

La fast di Campagnolo dà avvio alla gara. Non tarda la reazione delle padrone di casa, che piazzano un +4 per merito di Vazquez e Ravarini. Problemi in ricezione per Felappi, e sul 5-1 il tecnico siculo interrompe il gioco. Il turno al servizio di Costagli continua a creare caos nel campo giallorosso e consente alle cremonesi di toccare il massimo vantaggio sul +6. Bene la combinazione Rizzieri-Landucci. Il muro di Viscioni accorcia le distanze (8-4), ma Vazquez risponde con una parallela imprendibile, ristabilendo il +6. Felappi va a segno da zona 4. Sull’11-6 coach Freschi opta per il doppio cambio, inserendo Tisma e Galic al posto di Viscioni e Rizzieri. Ravarini e Costagli continuano a sfruttare al meglio le occasioni offensive (15-8). Oggioni subentra a Felappi, ma il muro composto da Nwokoye e Costagli ferma l’attacco di Galic, costringendo Messina a un nuovo time out. Il cambiopalla è firmato Aneta Zojzi. Tornano Viscioni, Rizzieri e Felappi. Dumancic prova a sbloccarsi, ma Landucci la chiude sottorete. Casalmaggiore continua a imporre il proprio ritmo, premiata da un approccio solido e ordinato. Campagnolo chiude un lungo rally spettacolare, mentre Dumancic entra nel tabellino del set. È l’attacco di Costagli a mandare le squadre al cambio di campo sul 25-14.

Top scorer: Valeria Gomez Vazquez (èpiù Casalmaggiore) con 6 punti.

Errori: 8 (Gruppo Formula 3 Messina), 5 (èpiù Casalmaggiore).

2°set (25-17)

Parte forte Casalmaggiore, che trova subito il break. Il turno al servizio di Costagli scava un primo solco importante (+4), costringendo coach Freschi a interrompere immediatamente il gioco nel tentativo di spezzare il ritmo della schiacciatrice avversaria. Alla ripresa, Rizzieri si affida alla fast di Campagnolo, che firma il primo punto giallorosso del parziale (5-1). Zojzi prova a trascinare Messina, andando a segno in attacco e a muro su Ravarini, riportando le ospiti a due lunghezze di distanza. Buona anche la presenza di Viscioni in prima linea, ma Casalmaggiore continua a tenere il controllo della frazione (11-6). Costagli si conferma protagonista, trovando punti sia a muro che in attacco. L’errore di Viscioni sul 14-8 spinge il tecnico messinese a chiamare il secondo time out a disposizione. Il servizio di Rizzieri mette in difficoltà Casalmaggiore e coach Cuello richiama le sue ragazze. Ravarini e Dumancic ristabiliscono le distanze, mentre tra le ospiti entra Colombo al posto di Landucci: immediato l’impatto della neoentrata, a segno con un muro vincente. Rizzieri lascia invece il campo a Tisma. Dumancic ferma Zojzi a muro e firma il +8. Viscioni e Felappi non si arrendono e recuperano qualche punto, dimezzando lo svantaggio, ma un nuovo time out di coach Cuello rimette ordine. Il pallonetto di Costagli sorprende la difesa messinese, Nwokoye chiude un lungo rally e porta Casalmaggiore a quota 23. Un’invasione delle siciliane sancisce la fine del secondo parziale sul 25-16.

Top scorer: Aneta Zojzi (Gruppo Formula 3 Messina), Chiara Costagli e Alexandra Ravarini (èpiù Casalmaggiore) con 5 punti.

Errori: 10 (Gruppo Formula 3 Messina), 5 (èpiù Casalmaggiore).

3°set (25-19)

Messina si presenta in campo confermando Tisma in cabina di regia. La palleggiatrice giallorossa si mette subito in evidenza, murando due volte Ravarini. Campagnolo trova l’ace e, sull’1-6, coach Cuello è costretto a chiamare il suo primo time out. Casalmaggiore reagisce con l’attacco al centro di Nwokoye. L’errore di Viscioni riporta le padrone di casa a due lunghezze di distanza, ma la giovane opposta si riscatta immediatamente conquistando due punti pesanti. Dumancic continua a impreziosire il suo esordio e Casalmaggiore ristabilisce la parità sul 9-9. Messina prova più volte a mettere il naso avanti, senza però riuscire a prendere margine. Nwokoye si conferma molto positiva anche al servizio, e sul 16-14 arriva il time out richiesto da coach Freschi. Il tecnico messinese inserisce nuovamente Colombo al posto di Landucci. Casalmaggiore approfitta di alcuni errori avversari e allunga fino al +3, un margine prezioso nella fase calda del set. Pasquino continua a cercare con continuità la propria centrale croata, ma un’ulteriore interruzione di coach Freschi sul 20-17 non cambia l’inerzia. Messina tenta la rimonta, ma la lucidità offensiva di Costagli e Vazquez chiude i conti, regalando a Casalmaggiore la vittoria del match sul 25-20.

Top scorer: Giulia Viscioni (Gruppo Formula 3 Messina) con 6 punti.

Errori: 10 (Gruppo Formula 3 Messina), 5 (èpiù Casalmaggiore).

MVP e Top dell’incontro

MVP della gara Valeria Gomez Vazquez (èpiù Casalmaggiore). Con i suoi 10 punti, la schiacciatrice portoghese ha contribuito alla vittoria delle cremonesi, registrando il 47% in attacco e il 66% di ricezione positiva. Top Spiker l’opposta Alexandra Ravarini (èpiù Casalmaggiore) con 13 punti (12 in attacco con il 58% e 1 ace). Top Blocker la capitana delle padrone di casa Chiara Costagli, con 3 muri. Infine, ottima la solidità in seconda linea del libero Giorgia Faraone (èpiù Casalmaggiore), una delle ex di oggi: con l’87% di positività e il 68% di ricezione perfetta, è lei la Top Receiver della gara.

Le dichiarazioni post-match

Sconfitta inattesa e indecifrabile. Ripartire in settimana non sarà semplice ma bisognerà farlo a tutti i costi e in fretta. La domanda è da dove e puntando su quali aspetti: “È una sconfitta che fa male e non possiamo nasconderlo. Oggi non siamo riusciti a esprimere il nostro livello, mentre gli avversari hanno meritato pienamente il risultato. La responsabilità è di tutti. Ora dobbiamo analizzare con lucidità come trovare soluzioni”.

Ancora situazione non compromessa in chiave salvezza diretta ma contro Melendugno servirà tanto altro sotto ogni aspetto: “Sicuramente servirà un altro tipo di approccio e prestazione per cercare qualcosa di importante”.

Il tabellino

èpiù Casalmaggiore vs Gruppo Formula 3 Messina 3-0 (25-14, 25-17, 25-19)

èpiù Casalmaggiore: Mattioli n.e., Costagli 12, Nosella n.e., Morandi n.e., Vazquez 10, Neri n.e., Stafoggia n.e., Dumancic 7, Pasquino 3, Faraone (L) 0, Ravarini 13, Nwokoye 9, Rastelli n.e., Linda (L) n.e.. 1st Coach: C.Cuello, 2nd Coach: G. Beccari.

Gruppo Formula 3 Messina: Tisma 4, Rizzieri 0, Zojzi 9, Colombo 1, Felappi 5, Ferrara (L) 0, Landucci 1, Viscioni 12, Campagnolo 4, Galic 1, Oggioni 0. 1st coach: Matteo Freschi, 2nd coach: Flavio Ferrara.

Arbitri: Piera Usai e Marco Laghi

Videocheck: Milena Pazzi.

Segnapunti federale: Miriam Maiellano.

Durata set: 24’, 23’,24’.

èpiù Casalmaggiore: ace 7, bs 6, muri 6, errori 15.

Gruppo Formula 3 Messina: ace 2, bs 8, muri 5, errori 28.

Attacco:46%-30%. Ricezione pos: 76%-55%.

MVP: Valeria Gomez Vazquez (èpiù Casalmaggiore)