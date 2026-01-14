Agricoltura, Nesci: “stop ai dazi sui fertilizzanti, l’Europa cambia rotta grazie al governo meloni”

“La sospensione dei dazi europei sui fertilizzanti certifica un cambio di passo politico a Bruxelles e rappresenta una vittoria netta del Governo Meloni, frutto di una linea chiara, autorevole e coerente portata avanti dall’Italia. È la dimostrazione che, quando il nostro Paese abbandona la subalternità e rivendica con forza l’interesse nazionale, l’Europa è costretta ad ascoltare”. Lo dichiara in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, gruppo ECR, Denis Nesci. “Un risultato reso possibile anche grazie all’azione determinata del Ministro Francesco Lollobrigida, che ha saputo contrastare in sede europea scelte ideologiche e penalizzanti, difendendo concretamente il mondo agricolo. La sospensione dei dazi va nella direzione che abbiamo indicato con forza: impedire che strumenti come il CBAM si trasformino in nuove tasse occulte a carico degli agricoltori”, rimarca.

“Parliamo di una misura fondamentale, anche per la sua valenza retroattiva, che restituisce competitività alle imprese agricole italiane ed europee, duramente colpite dall’aumento dei costi di produzione. È una risposta concreta a chi lavora la terra e chiede politiche realistiche, non ambientalismo punitivo. Il nostro impegno al Parlamento Europeo proseguirà senza ambiguità: difendere la sovranità alimentare, la produzione europea e il reddito degli agricoltori. L’Italia oggi ha dimostrato che un’altra Europa è possibile: meno burocrazia, più rispetto per chi produce e garantisce cibo di qualità. Questo è il modello che continueremo a portare avanti”, conclude Nesci.