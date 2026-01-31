Aggressione a poliziotto, il sindaco di Gioia Tauro: “un atto vile che offende la democrazia”

“Le immagini che dalla serata odierna circolano in televisione e sui social network, e che documentano la brutale aggressione ai danni di un agente di polizia, suscitano indignazione e profondo disgusto. Un giovane rappresentante dello Stato è stato massacrato mentre svolgeva il proprio dovere, colpevole soltanto di aver indossato una divisa e di aver risposto alla chiamata del servizio pubblico. Un atto vile che costituisce uno scempio e getta fango sui principi fondanti della nostra democrazia”. Lo afferma in una nota il Sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella.

“Quanto accaduto non è solo un attacco a un singolo uomo, ma un’offesa ai valori costituzionali della Repubblica. Le forze dell’ordine operano quotidianamente per tutelare la sicurezza dei cittadini e dei nostri figli, anche in contesti complessi e ad alto rischio, come quelli legati alle occupazioni abusive di immobili e al ripristino della legalità. Rispondere a tale impegno con la violenza più cieca è inaccettabile”.

“A nome dell’Istituzione e come cittadina, esprimo solidarietà piena e incondizionata alle forze dell’ordine per il lavoro che svolgono ogni giorno a difesa della legalità e dei valori repubblicani. Rivolgiamo un appello al Governo affinché vengano adottati i provvedimenti più severi previsti dall’ordinamento: oltraggi di questa natura alla nostra civiltà devono essere perseguiti e puniti con la massima fermezza”.