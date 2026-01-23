Africo, al via le opere pubbliche per il rilancio della cittadina: l’annuncio del Sindaco

“Con l’avvio del 2026, l’Amministrazione comunale ha programmato una serie di interventi per ridare decoro e vivibilità alla nostra Africo. Proprio in questi giorni sono partiti i lavori per completare la Cittadella scolastica socio-educativa, con l’apertura del cantiere per la realizzazione dell’asilo nido”. Così in una nota il Sindaco di Africo, Domenico Modaffari, illustra gli interventi per le opere pubbliche nel 2026.

“Sempre nel primo semestre dell’anno, partiranno interventi concreti e trasformativi, tra cui:

4 azioni di viabilità urbana, per rendere strade e percorsi più sicuri e accessibili;

1 intervento di decoro urbano, con la posa di 38 panchine ergonomiche e altre iniziative per abbellire il paese;

Efficientamento energetico su 200 punti luce con tecnologia LED, per un’illuminazione moderna, efficiente e sostenibile;

Installazione di una nuova tribuna modulare metallica allo Stadium, per migliorare ulteriormente il nostro impianto sportivo.

“Questi sono nuovi passi avanti – afferma il Sindaco – per far tornare Africo un paese normale, dopo anni di malgoverno e abbandono. È il sostegno della stragrande maggioranza della nostra comunità, quella parte buona e laboriosa che ci incoraggia ogni giorno, a renderci forti e determinati nel nostro cammino”.