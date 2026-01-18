Aeroporto di Crotone, pressing su Occhiuto: “servono fondi subito per salvare voli e continuità territoriale”

Sergjo Ferrari, Presidente della IV Commissione Consiliare “Viabilità e Trasporti” e il Consigliere Elisabetta Barbuto (M5S) hanno incontrato il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Oggetto dell’incontro l’Aeroporto di Crotone. L’occasione è stata utile per fare sentire la voce istituzionale del territorio, che chiede un ulteriore impegno al fine di poter garantire la piena funzionalità dello scalo crotonese. In particolare il discorso si è incentrato sul tema degli oneri di servizio per assicurare la concreta prosecuzione della continuità territoriale e, quindi del volo per Roma, nonché per assicurare totalmente l’offerta attualmente in essere presso lo scalo pitagorico.

“Abbiamo ritenuto doveroso parlare con il Presidente” hanno dichiarato i consiglieri “per coinvolgerlo nella nostra battaglia a tutela dell’aeroporto della nostra provincia, che deve divenire sempre di più il punto di riferimento dell’intera fascia ionica e per tale motivo intendiamo operare non solo al fine di garantire la piena operatività del Sant’Anna, ma anche per realizzare con lo stesso, dei sistemi di collegamento sempre più efficienti al fine di consentirne una facile accessibilità. Sappiamo di non essere soli in questa battaglia e ringraziamo i cittadini crotonesi ed il Comitato Cittadino Aeroporto, vigile sentinella di ogni criticità, che, anche in questo caso, non ha mancato di esternare le preoccupazioni del territorio legate al mancato stanziamento in legge di bilancio dei fondi per gli oneri di servizio, ma anche per la probabile soppressione del volo Ryanair per Treviso”.

“Nel corso dell’incontro” proseguono i consiglieri regionali crotonesi “sono state esaminate le varie ipotesi solutorie dei problemi segnalati, ipotesi che il Presidente ha riservato di esplorare concretamente nei prossimi giorni”. Il Presidente Occhiuto ha comunicato ai consiglieri, di aver già fissato un incontro con l’A.D. di Ryanair e WizzAir, per affrontare, tra le altre cose, le problematiche evidenziate (voli Treviso e Roma). Ci siamo pertanto ripromessi di aggiornarci a stretto giro, concludendo. “In attesa del prossimo incontro con il Presidente Occhiuto, che ringraziamo per la sua attenzione e disponibilità, è importante sottolineare ed essere consapevoli che le nostre appartenenze partitiche non ci impediranno di lavorare sinergicamente per tutelare, tra le altre cose, il diritto alla mobilità del cittadini del nostro territorio e dei cittadini calabresi della intera fascia ionica”.