Aeroporto di Catania, al via il piano di investimenti per oltre 340 milioni

L’Ente Nazionale Aviazione Civile e l’azienda Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, hanno firmato oggi il Contratto di Programma valido per il periodo 2024-2027 con il quale viene regolata “la pianificazione sostenibile degli investimenti infrastrutturali”. A comunicarlo con una nota è l’Enac, precisando che “la pianificazione infrastrutturale programmata dalla Sac prevede investimenti per oltre 340 milioni di euro che evidenziano un impegno articolato da parte del gestore, volto al miglioramento continuo della qualità dei servizi, al rafforzamento della sicurezza operativa, oltre che al contenimento dell’impatto ambientale, in linea con le Linee Guida Enac e con gli obiettivi di sostenibilità dell’Unione Europea”.

“Gli investimenti – prosegue la nota – sono ripartiti prevalentemente fra interventi legati all’incremento dei livelli di servizio, come la valorizzazione degli interventi legati al Piano di Utilizzo dell’Aerostazione e alla riconfigurazione e ampliamento del Terminal C; interventi volti al miglioramento delle performance operative, come il potenziamento e l’adeguamento impianto BHS (Baggage Handling System) del Terminal A; interventi finalizzati all’incremento della safety e al miglioramento sismico”.

Contratto

Il Contratto, firmato dal Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna e dall’Amministratore Delegato SAC Nico Torrisi, è il decimo – il primo del 2026 – dall’adozione ufficiale dello schema-tipo decretato dal Consiglio di Amministrazione Enac. Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha espresso “grande soddisfazione per il risultato conseguito”, ritenendo lo strumento contrattuale “utile per la pianificazione di investimenti che garantiscano all’utenza l’implementazione dei livelli di sicurezza, l’efficientamento energetico e l’adeguamento delle opere realizzate negli scali italiani agli standard prestazionali europei”.