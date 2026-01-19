Aeroporto di Agrigento, mercoledì incontro al MIT

Mercoledì prossimo una delegazione agrigentina sarà ricevuta presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un incontro tecnico-istituzionale dedicato al progetto di realizzazione dell’aeroporto di Agrigento. Sarà presente, autorizzato dal Presidente del Libero Consorzio comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, l’ing. Michelangelo Di Carlo, dirigente del settore infrastrutture che da anni segue l’iter amministrativo per la realizzazione dell’importante opera aeroportuale, unitamente al deputato agrigentino, on. Calogero Pisano, promotore dell’articolo 8-bis inserito nel Decreto Legge Sud, approvato dal Parlamento e convertito in legge, che prevede la realizzazione di uno scalo nell’area centromeridionale della nostra regione. L’interlocuzione con i tecnici del Ministero rappresenta un passaggio cruciale dell’iter avviato per la valutazione del progetto, che riguarda appunto la realizzazione di uno scalo aeroportuale nella piana di Licata, ritenuto strategico e fondamentale per lo sviluppo economico e turistico dell’intero territorio agrigentino.

Le parole di Pisano

“Si tratta di un momento di confronto fondamentale – dichiara l’on. Calogero Pisano – che segue il lavoro puntuale e responsabile svolto dal Libero Consorzio comunale di Agrigento. Solo poche settimane fa, infatti, l’Ente, su impulso del presidente Giuseppe Pendolino, ha completato l’iter documentale trasmettendo al MIT tutta la documentazione tecnica e amministrativa richiesta per la valutazione finale del progetto”. “L’incontro di mercoledì – prosegue Pisano – conferma la volontà delle istituzioni locali e nazionali di procedere con serietà e determinazione lungo un percorso che può colmare un grave deficit infrastrutturale e aprire nuove prospettive di crescita, occupazione e competitività per l’area agrigentina e per l’intera Sicilia”.