Adieu Trapani! Parigi stende i siciliani, fa festa il Latina: 2 rigori amari | CLASSIFICA 

I punti di penalizzazione stanno per raggiungere i punti in classifica. Una notte buia e senza fine quella della Trapani sportiva targata Valerio Antonini. Nel basket si naviga a vista, in attesa di affondare, nel calcio la situazione non è sicuramente migliore. L’ultima, recente, penalizzazione ha portato i siciliani a quota 19 punti, con un pesante -15 che ha fatto precipitare la squadra dai Playoff ai Playout. Oggi a Latina una gara sfortunata, con un rigore sbagliato che ha permesso a una diretta concorrente per la salvezza (appaiate a quota 19) di spiccare il volo e portarsi a ridosso della zona Playoff. La classifica è corta, forse anche le speranze del Trapani.
Latina-Trapani 2-1: il racconto del match
Primo tempo particolarmente vibrante. Gara fin da subito in salita (come se già non lo fosse prima del fischio d’inizio) per il Trapani che va sotto al 21′ a causa del gol di Parigi. Salines, 9 minuti più tardi, pareggia i conti. Al 36′ ancora Parigi, questa volta su calcio di rigore, porta avanti i laziali. Nella ripresa Fischnaller ha sui piedi l’occasione del 2-2: l’ex Reggina però sbaglia il rigore che avrebbe permesso ai siciliani di riportare nuovamente la gara in parità. La partita termina 2-1.
Risultati 21ª Giornata Serie C
Venerdì 9 gennaio
Ore 20.30
Audace Cerignola-Potenza 4-0
Sabato 10 gennaio
Ore 14.30
Latina-Trapani 2-1
Ore 17.30
Crotone-Altamura
Sorrento-Foggia
Domenica 11 gennaio
Ore 12.30
Casarano-Atalanta U23
Ore 14.30
Catania-Cavese
Monopoli-Siracusa
Ore 17.30
Casertana-Benevento
Lunedì 12 gennaio
Ore 20.30
Giugliano-Picerno
Salernitana-Cosenza
Classifica Serie C Girone C
- Benevento 44
- Catania 42
- Salernitana 38
- Casertana 38
- Cosenza 36
- Monopoli 30
- Crotone 28
- Casarano 28
- Potenza 26*
- Audace Cerignola 25*
- Latina 22
- Atalanta U23 22
- Cavese 21
- Sorrento 21
- Siracusa 21
- Altamura 20
- Trapani 19 (-15)*
- Foggia 19
- Giugliano 16
- Picerno 15
* Una partita in più
Calendario 22ª Giornata Serie C Girone C
Venerdì 16 gennaio
Ore 20:30
Cavese-Altamura
Sabato 17 gennaio
Ore 14:30
Benevento-Casarano
Domenica 18 gennaio
12:30
Atalanta U23-Salernitana
Ore 14:30
Potenza-Casertana
Siracusa-Audace Cerignola
Trapani-Sorrento
Ore 17:30
Picerno-Latina
Ore 20:30
Foggia-Giugliano
Monopoli-Catania
Lunedì 19 gennaio
Ore 20:30
Cosenza-Crotone