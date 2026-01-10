Adieu Trapani! Parigi stende i siciliani, fa festa il Latina: 2 rigori amari | CLASSIFICA 

I punti di penalizzazione stanno per raggiungere i punti in classifica. Una notte buia e senza fine quella della Trapani sportiva targata Valerio Antonini. Nel basket si naviga a vista, in attesa di affondare, nel calcio la situazione non è sicuramente migliore. L’ultima, recente, penalizzazione ha portato i siciliani a quota 19 punti, con un pesante -15 che ha fatto precipitare la squadra dai Playoff ai Playout. Oggi a Latina una gara sfortunata, con un rigore sbagliato che ha permesso a una diretta concorrente per la salvezza (appaiate a quota 19) di spiccare il volo e portarsi a ridosso della zona Playoff. La classifica è corta, forse anche le speranze del Trapani.

Latina-Trapani 2-1: il racconto del match

Primo tempo particolarmente vibrante. Gara fin da subito in salita (come se già non lo fosse prima del fischio d’inizio) per il Trapani che va sotto al 21′ a causa del gol di Parigi. Salines, 9 minuti più tardi, pareggia i conti. Al 36′ ancora Parigi, questa volta su calcio di rigore, porta avanti i laziali. Nella ripresa Fischnaller ha sui piedi l’occasione del 2-2: l’ex Reggina però sbaglia il rigore che avrebbe permesso ai siciliani di riportare nuovamente la gara in parità. La partita termina 2-1.

Risultati 21ª Giornata Serie C

Venerdì 9 gennaio

Ore 20.30

Audace Cerignola-Potenza 4-0

Sabato 10 gennaio

Ore 14.30

Latina-Trapani 2-1

Ore 17.30

Crotone-Altamura

Sorrento-Foggia

Domenica 11 gennaio

Ore 12.30

Casarano-Atalanta U23

Ore 14.30

Catania-Cavese

Monopoli-Siracusa

Ore 17.30

Casertana-Benevento

Lunedì 12 gennaio

Ore 20.30

Giugliano-Picerno

Salernitana-Cosenza

Classifica Serie C Girone C

Benevento 44 Catania 42 Salernitana 38 Casertana 38 Cosenza 36 Monopoli 30 Crotone 28 Casarano 28 Potenza 26* Audace Cerignola 25* Latina 22 Atalanta U23 22 Cavese 21 Sorrento 21 Siracusa 21 Altamura 20 Trapani 19 (-15)* Foggia 19 Giugliano 16 Picerno 15

* Una partita in più

Calendario 22ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 16 gennaio

Ore 20:30

Cavese-Altamura

Sabato 17 gennaio

Ore 14:30

Benevento-Casarano

Domenica 18 gennaio

12:30

Atalanta U23-Salernitana

Ore 14:30

Potenza-Casertana

Siracusa-Audace Cerignola

Trapani-Sorrento

Ore 17:30

Picerno-Latina

Ore 20:30

Foggia-Giugliano

Monopoli-Catania

Lunedì 19 gennaio

Ore 20:30

Cosenza-Crotone