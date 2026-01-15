ACR Messina, si muove ancora il mercato: ufficiali due addii

Così come l’arrivo di Giardino di questa mattina, nell’aria e solo in attesa di ufficialità, l’ACR Messina annuncia due uscite la cui notizia era già nota da giorni: si tratta degli addii con Angelo Azzara e Matteo Fravola. “L’ACR Messina comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione dei contratti con i calciatori Angelo Azzara e Matteo Fravola. La società desidera rivolgere un sentito ringraziamento ai ragazzi per l’impegno, la serietà e la dedizione dimostrati durante il periodo trascorso in maglia Biancoscudata. L’ACR Messina augura ad Angelo e Matteo le migliori fortune professionali per il prosieguo delle loro carriere”.