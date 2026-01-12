ACR Messina, ora mister Romano traballa: potrebbe essere esonerato

L’ACR Messina e Pippo Romano potrebbero separarsi, molto presto. Secondo quanto verificato da StrettoWeb, l’allenatore va verso l’esonero. Valutazioni sono in corso in queste ore, anche se gli ultimi risultati sono solo il pretesto per una decisione che nasce da lontano. La sonora batosta a Palermo, e il pari contro la Sancataldese di ieri, dovrebbero aver accelerato un processo che in realtà è partito da quando è arrivata la nuova proprietà. Come sempre in questi casi, nuovi proprietari significa anche nuovi uomini scelti, nuove figure, nuovi profili. Romano, così come Martello, era una scelta di chi c’era prima. Martello è andato via e – non per niente – l’allenatore ha più volte rimarcato la vicinanza al ds. Ora le indiscrezioni e, presto, probabilmente, anche l’ufficialità: mister Romano va verso l’esonero. Riflessioni in corso anche sul successore. Domani se ne potrebbe sapere di più.