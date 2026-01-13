ACR Messina, ora è ufficiale: esonerato mister Romano. Pronti anche alcuni annunci di mercato

E’ arrivata, come prevedibile, l’ufficialità: mister Romano non è più l’allenatore dell’ACR Messina. Su StrettoWeb, ieri sera, avevamo scritto di una decisione che sarebbe stata assunta nel giro di qualche ora, presumibilmente il giorno dopo, cioè oggi. La scelta, però, era abbastanza chiara: l’esonero. E così questa mattina il tecnico è stato convocato in sede perché venisse messo al corrente del sollevamento dell’incarico. Gli ultimi risultati così così sono stati il pretesto per una decisione che probabilmente covava già da tempo, accelerata anche dall’esonero del DS Martello di qualche settimana fa. Ora la società andrà alla ricerca del sostituto, che dovrà essere ufficializzato a stretto giro di posta, prima della prossima partita.

“L’ACR Messina – si legge nella nota ufficiale – comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Giuseppe “Pippo” Romano e il suo staff tecnico. La società desidera esprimere profonda gratitudine al Mister Romano per il lavoro svolto e per l’eccezionale risultato conseguito: un vero e proprio miracolo sportivo che ha permesso al club di raggiungere traguardi importanti in un momento estremamente delicato della storia biancoscudata. L’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati da Pippo Romano e dal suo staff resteranno un capitolo significativo del percorso del club. La dirigenza augura al Mister Romano e ai suoi collaboratori le migliori fortune professionali per il prosieguo della loro carriera. La guida tecnica della prima squadra sarà affidata momentaneamente a mister Alessandro Parisi e a mister Domenico Bombara” si chiude la nota.

Le ultime di mercato

Sul fronte mercato, si attende solo l’ufficialità per l’arrivo del giovane portiere Giardino dal Parma e per la risoluzione con Emanuele Zucco, Matteo Fravola e Angelo Azzara, quest’ultimo unico superstite da quell’assurda gara di Coppa a Lamezia a fine agosto, in un momento storico complicatissimo e con una squadra ancora da costruire. E’ evidente, da queste scelte praticamente rivoluzionarie – tra rosa e staff tecnico – che il nuovo club, così come è anche prevedibile in questi casi, sia disposto a rinnovare i quadri nei vari settori, optando per nuove scelte rispetto a quelle assunte dalla vecchia proprietà.