ACR Messina, Feola è in città: è il favorito per la panchina. Pagniello saluta Romano, mentre Ninni Corda…

L’ACR Messina sta stringendo il cerchio sul nuovo allenatore, il giorno dopo l’annuncio dell’addio con Pippo Romano. Subito dopo l’ufficialità dell’esonero, sono spuntati i primi nomi. Oggi, però, in pole c’è uno su tutti: Vincenzo Feola. Secondo quanto verificato da StrettoWeb, Feola si trova questa mattina a Messina, a colloquio con Pagniello. Non si scorgono bilanciamenti sulla chiusura dell’affare, ma la sua presenza sullo Stretto avvalora l’ipotesi di un vantaggio del tecnico rispetto agli altri contendenti. Protagonista con Savoia e Akragas (promozione in Serie C), su Feola potrebbero emergere novità nelle prossime ore. L’ultima sua esperienza è all’Atletico Lodigiani, l’anno scorso.

Ad oggi, dunque, a Messina è presente solo Pagniello. Davis, informato su tutto, non è in Italia, mentre fa sicuramente riflettere l’assenza di Ninni Corda. Annunciato nei mesi scorsi come collaboratore, avrebbe dovuto occuparsi di tutta la parte tecnica del club. Al momento, però, sembra essere decisamente ai margini del progetto. In pratica, non ha mai iniziato. Restano da capire i motivi e resta anche da capire se entrerà piano piano a pieno regime oppure se potrebbe – clamorosamente – già salutare.

Intanto, sempre Pagniello, sui social ha salutato mister Romano. “Nella vita come che nel lavoro tutto può cambiare in un attimo. Aver ridato ossigeno e speranza ad una situazione disperata dove nessuno credeva mi riempie di orgoglio!! Ad maiora semper” si legge nel testo di una storia Instagram.