Acquedotto Vina, il Movimento FARO di Palmi: “quadro critico, servono trasparenza e interventi immediati”

“Il Movimento FARO, già nelle scorse settimane, aveva sollevato pubblicamente la necessità di fare piena chiarezza sulla situazione finanziaria e gestionale del Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina, evidenziando criticità che destavano forte preoccupazione per la continuità del servizio idrico e per gli equilibri economici dei Comuni soci. Le informazioni diffuse oggi dai consiglieri comunali di minoranza – Giovanni Barone, Antonietta Gagliostro, Ilaria Sorbilli e Giancarlo Palmisano – confermano in modo puntuale molte delle perplessità che avevamo espresso. Il debito complessivo di quasi 12 milioni di euro, la presenza di pignoramenti e le difficoltà nel garantire regolarità nei pagamenti e nei servizi delineano un quadro che richiede attenzione immediata”. E’ quanto si legge in una nota del movimento FARO di Palmi in merito all’Acquedotto Vina.

“Nei giorni scorsi, il Consorzio aveva fornito alcune precisazioni, sostenendo che:

i disservizi idrici sarebbero riconducibili principalmente a guasti improvvisi e non a inefficienze strutturali o a problemi finanziari;

la rete sarebbe complessivamente funzionante, con interruzioni definite episodiche;

alcune ricostruzioni pubbliche non rispecchierebbero pienamente i dati tecnici disponibili.

Pur apprezzando il tentativo di chiarimento, riteniamo che le nuove informazioni emerse dall’accesso agli atti rendano necessario un approfondimento ulteriore e un confronto trasparente, affinché si possa comprendere con precisione la reale portata delle criticità e individuare soluzioni efficaci.

Come Movimento FARO continuiamo a ritenere fondamentale che la questione venga affrontata con rigore, responsabilità e spirito collaborativo. L’obiettivo deve essere uno soltanto: tutelare i cittadini, garantire la continuità del servizio idrico e preservare la stabilità finanziaria del Comune di Palmi.

Per questo rinnoviamo l’invito all’Amministrazione comunale a:

fornire un’informazione chiara e completa sullo stato del Consorzio e sui rischi potenziali per il territorio;

attivare ogni forma di controllo prevista dalla legge;

promuovere un confronto istituzionale aperto, coinvolgendo Consiglio comunale, rappresentanti del Consorzio e tecnici qualificati;

valutare con urgenza le misure necessarie per contribuire a un percorso di risanamento credibile e sostenibile.

Il Movimento FARO continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della vicenda, mantenendo un atteggiamento costruttivo e orientato esclusivamente alla tutela dell’interesse pubblico. In un momento così delicato, crediamo che la comunità abbia bisogno di trasparenza, responsabilità e collaborazione”.