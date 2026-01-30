Acireale, primo prelievo di cornee del 2026: un gesto di solidarietà che ridà speranza

Nell’ospedale di Acireale è stato eseguito il primo prelievo di cornee dell’anno, donatrice è un 55enne da tempo seguita dagli specialisti della Speciale unità di accoglienza permanente (Suap) dello stesso presidio. “Il primo prelievo dell’anno testimonia non solo l’efficienza del modello organizzativo che abbiamo costruito, ma anche una crescente cultura del dono nella nostra comunità – ha dichiarato il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio – in armonia con le indicazioni regionali stiamo lavorando per rafforzare una rete provinciale capace di gestire processi complessi con appropriatezza e continuità, affinché ogni gesto di generosità trovi riscontro in un beneficio reale per chi attende. La collaborazione tra équipe e direzioni coinvolte conferma la solidità del percorso, la qualità del lavoro svolto e il suo progressivo consolidamento all’interno della rete regionale donazione–trapianti“.

Il processo di donazione è stato gestito dal Coordinamento aziendale trapianti, guidato da Maria Luisa Granata, con il contributo della direzione Medica di Presidio (direttore Rosario Cunsolo), della Suap (responsabile Antonio Vicari) e dell’Uoc di Oculistica (direttore Giuseppe Scalia), in raccordo con il Centro regionale trapianti, coordinato da Giorgio Battaglia.

“La rete provinciale che stiamo costruendo – ha aggiunto il direttore sanitario dell’Asp di Catania, Giovanni Francesco Di Fede – rappresenta un patrimonio organizzativo, professionale e civile. Continueremo a investire in competenze, strutture e sensibilizzazione affinché la donazione diventi un valore sempre più condiviso“. In questo percorso si inserisce anche l’istituzione, all’ospedale di Caltagirone, del primo Centro di conservazione per tessuti oculari d’urgenza in Sicilia, attivato grazie alla collaborazione tra l’Asp di Catania e la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Ets.