ACI Sport fa chiarezza sulla questione Direttore Generale

“In merito a quanto apparso su alcuni organi di informazione, la società ACI Sport precisa che le notizie pubblicate riguardo al Direttore Generale sono prive di fondamento. Infatti le funzioni del direttore generale della società sono svolte dal consigliere Gian Carlo Minardi, preposto a tale incarico per i prossimi mesi dal Consiglio di Amministrazione. Il futuro Direttore Generale di ACI Sport S.p.A. non è stato ancora individuato né tantomeno proposto dal Commissario Straordinario di ACI al Consiglio di Amministrazione della società“. È quanto espresso in una nota da ACI Sport.